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没抢到火车票，不妨看看这些临客信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-02-02 08:32

　　随着春节临近，越来越多的人开始启程返家。昨日，记者从洛阳火车站获悉，我市铁路客流量逐渐攀升，节前将迎来旅客的集中出行高峰。春运期间途经洛阳的多趟临客已开行或确定开行日期，没抢到春运图定列车车票的旅客，不妨试试能否刷到临客车票。

　　今年春运开始以来，我市铁路客流相对较为平稳。铁路部门的统计显示，1月21日至1月31日，洛阳各火车站共发送旅客约27.2万人次，日均发送旅客近2.5万人次。其中，洛阳站发送旅客约13.7万人次，洛阳龙门站发送旅客约12.7万人次。

　　洛阳火车站相关工作人员介绍，根据往年旅客的出行习惯，自农历腊月二十七(2月1日)起，铁路客流量会持续攀升，节前将迎来旅客的集中出行高峰，客流主要以北京、武汉、西安及省内的郑州、商丘、南阳等中短途为主。

　　该工作人员表示，节后春运为期25天，参照往年情况来看，预计洛阳铁路方面会出现3个客流高峰：第一个高峰预计出现在正月初五(2月9日)前后，旅客以返洛的上班族为主；第二个高峰预计出现在正月十六(2月20日)前后，旅客以进城务工者为主；第三个高峰预计出现在正月二十(2月24日)前后，旅客以返校学生为主。广大旅客可结合自身情况，提前安排好行程。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 刘鹏 许欢）

　　我市铁路部分临客信息

　　洛阳站

　　K4638次(成都东—上海)开行日期：1月24日—2月5日、2月10日—2月27日

　　K4238次(兰州—北京西)开行日期：1月18日—2月4日、2月8日—3月1日

　　K4032次(嘉峪关—上海)开行日期：1月22日—2月4日、2月8日—2月27日

　　K3604次(重庆北—北京)开行日期：1月23日—2月5日

　　K4026次(西安—上海)开行日期：1月20日—2月2日、2月9日—2月28日

　　K4584次(洛阳—广州东)开行日期：2月8日—2月20日

　　3174次(洛阳—深圳)开行日期：2月8日、9日、12日、13日、16日、17日

　　3334次(洛阳—广州)开行日期：2月7日—2月24日

　　3097次(北京西—洛阳)开行日期：2月10日—2月28日

　　龙门站

　　G4020次(西安北—北京西) G4324次(西安北—上海虹桥)

　　G4719次(上海虹桥—西安北) G4035次(北京西—西安北)

　　G4036次(西安北—北京西) G4037次(北京西—洛阳龙门)

　　G4038次(洛阳龙门—北京西) D4504次(西安北—上海虹桥)

　　以上临客目前已开行，开行时间将持续至今年春运结束
[ 责任编辑：史戎戎]
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