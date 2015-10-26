中共洛阳市委、洛阳市人民政府的慰问信

驻洛人民解放军指战员、武警部队官兵、民兵预备役人员，全市军队离退休干部、烈军属、残疾军人和转业复员退伍军人：值此新春佳节来临之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府谨代表全市710万人民，向你们致以节日的祝福和亲切的问候！

驻洛人民解放军指战员、武警部队官兵、民兵预备役人员，全市军队离退休干部、烈军属、残疾军人和转业复员退伍军人：

值此新春佳节来临之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府谨代表全市710万人民，向你们致以节日的祝福和亲切的问候！

2018年，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委部署要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面深化“9+2”工作布局，打好洛阳特色“四张牌”，着力推动“六个转型”，以党的建设高质量推动经济发展高质量，全市经济运行“稳”的格局持续巩固，结构调整“优”的态势持续保持，质量效益“好”的特征持续彰显，发展后劲“强”的基础持续夯实，民生改善“实”的成效持续积累，管党治党“严”的氛围持续强化，全市经济社会发展呈现稳中有进、持续向好态势，为全面建成小康社会打下了坚实基础。

一年来，驻洛人民解放军和武警部队全面贯彻落实习近平强军思想，坚决维护核心，依令推进改革，狠抓备战打仗，依法从严治军，持续正风肃纪，部队革命化、现代化、正规化建设水平不断提升。在完成军事任务的同时，广大官兵牢记人民军队宗旨，大力弘扬拥政爱民光荣传统，大力支持地方建设发展，在王城大道快速路等重点工程建设，牡丹文化节等重要节日维稳处突，王城大桥北侧建材市场火灾救援等急难险重任务、脱贫攻坚、军民共建和创建双拥模范城等实践中发挥了重要作用，以实际行动展示了人民军队的良好形象，续写了军民鱼水情深新篇章，赢得了各级党委、政府和广大人民群众的充分肯定和高度评价。全市军队离退休干部、烈军属、残疾军人和转业复员退伍军人初心依旧、丹心似火，乐于奉献、砥砺前行，为全市改革发展稳定作出了积极贡献。在此，向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

新的一年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是我市全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，凝心聚力、真抓实做，推动洛阳转型发展、高质量发展。围绕党在新时代的强军目标，推进军民融合深度发展，加强全民国防教育，坚定不移支持国防和军队现代化建设，服务保障驻洛部队建设，当好驻洛部队官兵的坚强后盾。大力弘扬双拥优良传统，进一步加大拥军优属工作力度，落实优抚安置政策，做好退役军人各项工作，保障军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。希望驻洛部队充分发挥自身优势，一如既往地关心、支持、参与地方各项事业建设，不断巩固发展军政军民团结的大好局面。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，军地合力、军民同心，锐意进取、扎实工作，在中原更加出彩中奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝新中国成立70周年！

祝同志们新春快乐、身体健康、工作顺利、家庭幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2019年2月1日