洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

李亚等走访慰问驻洛部队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-02 08:45

　　春节将至，省委常委、市委书记李亚昨日带队到96606部队走访慰问，向驻洛部队官兵致以节日问候，送上新春祝福。

　　李亚代表省委、省政府，市委、市政府及全市人民给96606部队全体官兵拜年，对广大官兵对洛阳发展的鼎力支持表示感谢。李亚说，每逢春节都忘不了亲人解放军。过去一年，96606部队坚持习近平强军思想，发扬双拥优良传统，把驻地作故乡、视群众为亲人，深入推进军民融合发展，为驻地经济社会发展和人民群众生命财产安全作出了巨大贡献，洛阳广大干部群众交口称赞。去年全省、全市扎实推进经济发展高质量和党的建设高质量，朝着全面建成小康社会目标迈出了坚实步伐。这些成绩的取得，是贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全市人民艰苦奋斗、扎实苦干的结果，更离不开驻洛部队官兵的支持奉献和积极参与。2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是深入实施“十三五”规划的关键之年。希望广大驻洛部队官兵在经济社会发展、民生改善、脱贫攻坚等方面多提宝贵意见，更多参与洛阳发展。洛阳市委、市政府将一如既往支持驻洛部队建设和发展，服务好部队各方面工作，不断深化军民融合发展，为实现强国梦强军梦作出新的更大贡献。市领导王敬林、李保兴参加慰问。

　　昨日，市长刘宛康带队来到96608部队走访慰问，向全体指战员致以诚挚问候。刘宛康介绍了洛阳经济社会发展情况，对部队在支持洛阳发展、助力脱贫攻坚、促进军民融合等方面作出的重要贡献表示感谢。他说，近年，广大驻洛部队官兵深入学习贯彻习近平强军思想和党中央、中央军委决策部署，牢记职责使命，强化练兵备战，在新时代强军路上迈出坚定步伐。洛阳将一如既往做好新形势下的双拥工作，全力支持国防和军队现代化建设，扎实推进军民融合发展，续写军地一家亲、军民鱼水情的新篇章。市领导尚英照参加慰问活动。

　　连日来，市领导黄为忠、王军也走访慰问了66069部队、武警洛阳支队、32149部队、92341部队、95827部队、63978部队、63880部队、解放军战略支援部队信息工程大学洛阳校区、洛阳军分区、工程防护研究所、解放军989医院、预备役三团等驻洛部队，对他们为洛阳发展作出的突出贡献表示感谢，致以美好的新春祝福。(洛阳日报记者 李东慧 白云飞 申利超)

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·春节带宝宝出行，你做足功课了么？
  • ·当“怀孕”遇上“春节“，准妈口下要留意了
  • ·春节“药”健康，提前“家庭定制”
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 粉条、麻花、土鸡蛋 洛阳老丁夫妇为...
  • 一路骑一路充电 男子把从洛阳偷来的电...
  • 洛阳职业技术学院新校区一期工程今日...
  • 张灯结彩迎新春 古都处处年味浓
  • 直升机助力 保洛阳道路安全
  • 李亚等走访慰问驻洛部队
  • 去年洛阳市打击处理涉黑恶犯罪嫌疑人2...
  • 李亚在十一届市纪委四次全会上强调：...
  • 女子安检拿错包 回家发现里面有2700元...
  • 新年到 鲜花俏
    		•
    百姓呼声
    洛新快速通道预计2019年底主体完成通车
    连霍高速洛阳东收费站于1月31日建成通车
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    银装素裹兴洛湖

    雪浴茶花

    石子之眼 雪之融融
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605