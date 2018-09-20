李亚等走访慰问驻洛部队

春节将至，省委常委、市委书记李亚昨日带队到96606部队走访慰问，向驻洛部队官兵致以节日问候，送上新春祝福。

春节将至，省委常委、市委书记李亚昨日带队到96606部队走访慰问，向驻洛部队官兵致以节日问候，送上新春祝福。

李亚代表省委、省政府，市委、市政府及全市人民给96606部队全体官兵拜年，对广大官兵对洛阳发展的鼎力支持表示感谢。李亚说，每逢春节都忘不了亲人解放军。过去一年，96606部队坚持习近平强军思想，发扬双拥优良传统，把驻地作故乡、视群众为亲人，深入推进军民融合发展，为驻地经济社会发展和人民群众生命财产安全作出了巨大贡献，洛阳广大干部群众交口称赞。去年全省、全市扎实推进经济发展高质量和党的建设高质量，朝着全面建成小康社会目标迈出了坚实步伐。这些成绩的取得，是贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央决策部署的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是全市人民艰苦奋斗、扎实苦干的结果，更离不开驻洛部队官兵的支持奉献和积极参与。2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的冲刺之年，是深入实施“十三五”规划的关键之年。希望广大驻洛部队官兵在经济社会发展、民生改善、脱贫攻坚等方面多提宝贵意见，更多参与洛阳发展。洛阳市委、市政府将一如既往支持驻洛部队建设和发展，服务好部队各方面工作，不断深化军民融合发展，为实现强国梦强军梦作出新的更大贡献。市领导王敬林、李保兴参加慰问。

昨日，市长刘宛康带队来到96608部队走访慰问，向全体指战员致以诚挚问候。刘宛康介绍了洛阳经济社会发展情况，对部队在支持洛阳发展、助力脱贫攻坚、促进军民融合等方面作出的重要贡献表示感谢。他说，近年，广大驻洛部队官兵深入学习贯彻习近平强军思想和党中央、中央军委决策部署，牢记职责使命，强化练兵备战，在新时代强军路上迈出坚定步伐。洛阳将一如既往做好新形势下的双拥工作，全力支持国防和军队现代化建设，扎实推进军民融合发展，续写军地一家亲、军民鱼水情的新篇章。市领导尚英照参加慰问活动。

连日来，市领导黄为忠、王军也走访慰问了66069部队、武警洛阳支队、32149部队、92341部队、95827部队、63978部队、63880部队、解放军战略支援部队信息工程大学洛阳校区、洛阳军分区、工程防护研究所、解放军989医院、预备役三团等驻洛部队，对他们为洛阳发展作出的突出贡献表示感谢，致以美好的新春祝福。(洛阳日报记者 李东慧 白云飞 申利超)

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