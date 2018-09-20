洛阳各级领导干部要用实际行动答好“同题作文”

“过去三年，每到春节前夕，我代表市委都给全市各级领导干部出两道题，一道是思考题，一道是必答题。今年借此机会，再次给大家出两道题。”昨日，在十一届市纪委四次全会上，市委书记李亚再次给领导干部“出题”。

“过去三年，每到春节前夕，我代表市委都给全市各级领导干部出两道题，一道是思考题，一道是必答题。今年借此机会，再次给大家出两道题。”昨日，在十一届市纪委四次全会上，市委书记李亚再次给领导干部“出题”。

思考题：如何把洛阳加快建设成为高质量的副中心、增长极，在中原更加出彩中“画”上浓重的一笔？

必答题：如何持续深化家风建设？

当前，洛阳发展正处在重要战略机遇期，省委、省政府对洛阳发展寄予厚望。新的一年，我市将全面深化“9+2”工作布局，聚焦转型发展高质量发展，加快建设高质量副中心、高质量增长极，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

梦在前方，路在脚下。实现发展高质量必须撸起袖子加油干。

“各级领导干部要深入思考如何立足本职、担当作为，为洛阳建设高质量副中心、高质量增长极作出新的更大贡献。”李亚的话既严肃认真，又语重心长。

对领导干部而言，家风不仅是一身之进退，一家之荣辱，更关系到党风、政风、民风。

“今年，希望大家持续做好家风建设这道必答题。”李亚叮嘱全市各级领导干部，“在阖家团圆、畅叙亲情的时侯，多讲一讲家史、谈一谈家训、立一立家规、正一正家风，把家风建设引向深入。”

在2016年2月5日召开的市委常委(扩大)会议、2017年1月24日召开的十一届市纪委二次全会、2018年2月9日召开的十一届市纪委三次全会上，李亚曾三次为全市领导干部“出题”。

市委书记连续四年春节前给干部布置“同题作文”，既是殷切期望，更是严格要求。

走过改革开放40周年，迎来中华人民共和国70华诞，洛阳步入全面深化“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标的关键之年。“我们必须用实际行动答好‘同题作文’。”会议结束，讨论声便不绝于耳。

答好两道题，大家充满信心……（洛阳日报记者 李三旺 李东慧）