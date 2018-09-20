直升机助力 保洛阳道路安全

1月31日，2019春运直升机警航联合空中巡逻保通活动在洛栾高速陆浑服务区举行。
1月31日，2019春运直升机警航联合空中巡逻保通活动在洛栾高速陆浑服务区举行。
洛阳交警部门结合突出交通违法、货运流量、天气预测等综合因素采取警航巡逻的措施。春节期间将全面巡逻洛阳高速公路，及时发现拥堵点，采取相应措施化解春运难点。市公安局交警支队高速大队副大队长牛卫波介绍，联合巡航直保通采用的是医疗救援直升机，巡逻时交警和医护人员一起联合巡逻。发现问题，及时处理。
今后，五一、十一等重大节假日都将采取直升机联合巡逻的措施，以确保道路安全。（洛阳晚报记者 李卫超 通讯员 李旋 摄影报道）
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