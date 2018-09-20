洛阳民警王百瑞入选“十大出彩河南公安人”

昨日，记者从市公安局获悉，金谷派出所民警王百瑞被评选为“十大出彩河南公安人”。 昨日，记者从市公安局获悉，金谷派出所民警王百瑞被评选为“十大出彩河南公安人”。(>>>>“都市猎人”王百瑞：刑侦岗位工作8年 破获刑事案件数百起) 2018年以来，省公安厅在全省公安机关组织开展了“出彩河南公安人”集中宣传活动，先后宣传推树了一大批公安先进典型，经过层层推选、网络投票，并于近日评选出“十大出彩河南公安人”。 2013年王百瑞担任所在中队负责人以来，侦办了一系列性质恶劣、社会影响较大的刑事案件，刑拘犯罪嫌疑人290余人，打掉多个“两抢一盗”犯罪团伙，赢得群众交口称赞。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 任双波 程昊）