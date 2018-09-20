宜阳县董王庄乡左沟村电网改造第一阶段完成 确保村民春节用电无忧

昨日下午，宜阳县董王庄乡左沟村村北处，皑皑白雪覆盖下的农田里，15根新架起的电杆格外显眼，电杆上变压器已安装到位。

工作人员进行电网改造

昨日下午，宜阳县董王庄乡左沟村村北处，皑皑白雪覆盖下的农田里，15根新架起的电杆格外显眼，电杆上变压器已安装到位。

洛阳供电公司工作人员正在进行接火用电，即将到来的春节里，左沟村413户村民再也不用为电发愁。

距离1月30日那场突然而至的大雪，已过去一天多时间，城市区内已难见白雪踪迹，但在距城市区约60公里的左沟村，随处可见超出鞋面深的积雪。1月30日下午，35名来自电力部门的工作人员来到这里，顶风冒雪连续施工。

左沟村位于宜阳县西南侧的丘陵地区，由于现有供电设备供电半径过大等原因，该村一直存在电压低的问题。按照计划，该村已纳入2019年配网一批工程，计划6月30日完工。临近春节，村里用电也将迎来高峰，为让村民踏踏实实过个好年，洛阳供电公司主动作为，提前组织调配工程物资、安排工程建设，确保春节期间左沟村正常用电。

这几日，气温偏低，但在供电公司工作人员施工的这段时间里，总有一群群村民跑来围观。左沟村6组村民陈刚说：“大伙儿盼着再不为用电发愁呢，但看着施工人员这么辛苦，俺们也不愿再上前催问，闲了就站这儿看看就行。他们顶风冒雪为村民解决供电问题，大伙儿心里特别温暖。”

刚刚过去的雪天，因供电问题解决，而感受到温暖的，不止左沟村村民。在宜阳县董王庄乡前村5组的王广灿家中，暖意融融。

“过去，每到刮风下雨下雪，村里就停电，连照明都是个问题，更别提用空调和电暖器了。去年，供电公司对村里进行了电网改造。如今村里的506户村民再不担心用电问题。”今年52岁的王广灿笑着说。

截至去年年底，连续三年来，我市已全面完成6个贫困县电网助推脱贫任务，完成669个贫困村和225个深度贫困村电网改造，完成534个中心村和96个非贫困村电网改造，全面实现了户户通电和村村通动力电。

今年，洛阳供电公司还计划投入1.71亿元，完成120个电网薄弱行政村电网改造。随着我市电网薄弱行政村改造力度的不断加大，今后，会有更多人像王广灿一样，享受到电网改造带来的福利与便利。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 牛国梁 文/图）