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去年洛阳市打击处理涉黑恶犯罪嫌疑人2267名

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-02 08:06

　　2018年，全市共立案侦办涉黑恶犯罪团伙案件57起，打击处理各类涉黑恶犯罪嫌疑人2267名。这是记者从昨日召开的市公安局扫黑除恶专项斗争新闻发布会上获悉的。

　　今年1月22日至2月1日，全市公安机关针对本地上网和外地市上网的洛阳籍涉黑恶逃犯、正在经营的涉黑恶犯罪团伙和九类涉恶犯罪未上网的犯罪嫌疑人开展集中抓捕行动。目前已抓获97人，其中逃犯和重点人员57名，九类涉恶人员40名。

　　发布会透露，2018年，市公安局在扫黑除恶专项斗争中坚持专案专办，打掉了一批涉黑恶违法犯罪团伙。全市共立案侦办涉黑恶犯罪团伙57个，其中涉黑团伙14个，涉恶犯罪集团19个，恶势力团伙24个，打击处理各类涉黑恶犯罪嫌疑人2267名，取得了扫黑、打“伞”和铲除经济基础同步推进的良好效果；向纪委监委移交公职人员违法犯罪线索19批62条；扣押、冻结涉案资金9598万元，查扣车辆122台，查封房产66套。

　　2018年，全市收到6534件各类以涉黑恶之名的举报线索，全部落实核查责任；通过线索核查立案侦办涉黑团伙6个，涉恶团伙15个，破获刑事案件249起，打击处理772人；对8起案件线索的举报群众兑现奖金12万元；对80名涉黑涉恶逃犯公开通缉，已抓获40名，其中有21名逃犯迫于强大压力主动投案自首。

　　市公安局相关负责人表示，希望广大群众继续踊跃举报涉黑涉恶线索，对接到人民群众举报的每条黑恶线索，公安机关都将认真登记，严格保密，逐条核查，逐条落实。

　　根据规定，凡群众举报经公安机关查证属实的，以黑社会性质组织罪名移送起诉的，奖励人民币2万元；以恶势力犯罪集团移送起诉的，奖励人民币1万元；以恶势力犯罪团伙移送起诉的，奖励人民币5000元。根据线索抓获黑社会性质组织、犯罪集团头目或主犯的，奖励人民币5000元；抓获黑社会性质组织、犯罪集团骨干成员的，奖励人民币3000元；抓获其他一般成员的，奖励人民币1000元。(洛阳日报记者 申利超 特约通讯员 范进通 通讯员 李向鑫)
[ 责任编辑：马佳佳]
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