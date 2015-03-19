给力！涉嫌两起命案的男子在洛阳落网

今日，车站派出所民警致电本报记者：上了年纪的男子韩某看着手无缚鸡之力，其实是个狠角色，因涉嫌两起命案被列为网上逃犯，逃亡数年没想到会栽在我们手里。

今日，车站派出所民警致电本报记者：上了年纪的男子韩某看着手无缚鸡之力，其实是个狠角色，因涉嫌两起命案被列为网上逃犯，逃亡数年没想到会栽在我们手里。

1月30日下午，车站派出所巡防队员侯保权与两名同事到中州中路一商场巡逻时，发现一名身穿红色外套的男子鬼鬼祟祟，一直在服装区转悠。他上前进行盘问，对方称是买裤子的，但神色比较紧张。他要求该男子出示身份证，对方称自己姓孙，60岁，吉林人，已在洛阳打工多年，但身份证丢失没有补办。

然而，民警根据该男子提供的信息，却搜不到其户籍信息，遂将其带回派出所，移交给治安管理大队民警马雪玉。

马雪玉调查发现，该男子除了提供的地址是真的，姓名与年龄均是假的。令民警意外的是，经大量调查确认，该男子实际上姓韩，今年64岁，涉嫌两起命案。

民警得知，2004年三四月份，韩某在吉林老家，以出售药材为由把一名收购药材的女子骗至家中，将人掐死后夺走其身上5000多元现金。担心事情败露，他残忍地把受害人分尸，丢弃到离家两三百里远的地方，而后逃窜。“2015年，韩某又涉嫌在内蒙古一起命案。”马雪玉说，韩某被警方列为B级网上逃犯。

目前，韩某已被内蒙古警方带走。(洛报融媒记者 魏巍 实习生 黄天露 通讯员 张波)