猪生财富报春来——再谈河洛猪文化

西晋、北魏到唐代，洛阳养猪业进一步发展。今天，我们穿越时空，去寻找几段失落的历史记忆。

西晋、北魏到唐代，洛阳养猪业进一步发展。今天，我们穿越时空，去寻找几段失落的历史记忆。

一 司马遹豕牢献策

西晋灭吴后，国家实现统一。晋武帝司马炎太康年间，京师洛阳经济发达。《晋书·食货志》称洛阳城“物流仓府，宫闱增饰，服玩相辉”。都城需要大量牲畜，故牧场面积甚大，《晋书·束晳传》曰：“司州(治洛阳)十郡，土狭人繁，三魏尤甚，而猪羊马牧，布在境内。”

西晋皇室在洛阳建立有大型养猪场，称为豕牢。晋武帝的嫡长子是司马衷，比较弱智。但司马衷有一子，名叫司马遹，是司马衷的小妾谢氏所生，幼年聪慧，很受晋武帝的喜爱。司马遹五岁时，有一次跟着晋武帝观看豕牢，对晋武帝说：“猪很肥，为何不杀掉来犒劳将士大臣，却让它们在这里浪费粮食呢？”晋武帝认为他的主意很好，于是马上让人杀掉这些猪赏赐群臣,并抚摸着司马遹的背，对廷尉傅祗说：“这小儿将来会兴旺我司马家呀！”后来晋武帝当着群臣称赞司马遹像晋宣帝司马懿，于是司马遹的美名便流传天下了。

当时有望气占卜的方士说广陵那个地方有天子之气，所以晋武帝便封司马遹为广陵王，食邑五万户。由于司马遹的原因，晋武帝才坚持立司马衷为太子，只有这样，他这个聪明的孙子将来才能继位。

司马衷继位，是为晋惠帝，立司马遹为太子。晋惠帝的皇后贾南风是众所周知的毒妇。她自己虽然没有生儿子，却把司马遹视为眼中钉，想除掉他。司马遹只有自污以避祸，他在东宫摆了个集市扮成屠夫，卖猪羊肉，还让太监宫女们扮成老百姓来买，讨价还价。称猪羊肉的时候，司马遹不用称，手揣斤两，轻重不差。

不久，贾南风设计诬陷司马遹谋反，司马遹被废黜并被杀死。司马遹之死，是八王之乱的导火索，在八王之乱中，西晋迅速走向灭亡。

二《齐民要术》论养猪

北魏迁都洛阳后，实行均田制，极大地促进了农业的发展。《齐民要术》是当时的农学家贾思勰写的一部农学名著，记述了黄河中下游地区农业生产情况，包括了农、林、牧、渔、副等业的生产技术知识，堪称我国古代的一部农业百科全书。

《齐民要术·养猪篇》系统地介绍了养猪技法。它首先指出，母猪以选择嘴筒短、贴皮没有绒毛的为好。嘴筒长的切齿多，凡是一边有三颗齿以上的不必养，因为难以养肥。小猪出生后放入蒸笼一宿，锅下燃以微火，使笼内保持一定温度和湿度。小猪“初产者，宜煮谷饲之”。但由于精料很少，为防被母猪抢食，“宜埋车轮为食场”，即竖埋大车轮于地，露出上半部，隔开小猪和母猪，把豆粟散在里面，小猪可以自由进出轮圈吃豆粟和母乳，但母猪不能通过轮圈吃豆粟。

《齐民要术》主张养猪以放牧和圈养相结合：“春夏草生，随时放牧，糟糠之属，当日别与。八、九、十三月，放而不饲。所有糟糠，则蓄待穷冬春初。”意思是：春夏之交野草初生，营养成分低且较稀疏，须给猪群另外补充适量的糟糠之类的精料，以满足其生长需要。秋季八月、九月、十月，野草结籽，茎叶中也积累了较多的养分，营养成分较高，可以只放牧而停止补料，将节省的饲料留至冬天和初春舍饲时使用。贾思勰还说，猪喜食水草，应捞取水草喂养之。贾思勰还提出“圈不厌小，圈小则肥疾”，猪圈越小，猪的活动空间越小，运动量越小，消耗也越少，养分更多地转化为肌肉和脂肪，增肥自然更快。

《齐民要术》引《杂五行书》说：“悬腊月猪羊耳着堂梁上，大富。”即腊月之时，将猪耳朵、羊耳朵，挂在正屋大堂的梁上，可以发大财。其实这里表达了古代的劝农思想，即让人们多养猪养羊。（郑贞富）