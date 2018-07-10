洛阳市水务局原党组书记、局长王长忠被开除党籍、取消退休待遇

日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市水务局原党组书记、局长王长忠(正处级)严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市水务局原党组书记、局长王长忠(正处级)严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，王长忠违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼金，违规从事营利活动。利用职务上的便利，骗取、侵吞公共财物；为他人谋取利益，索要、收受他人所送财物，涉嫌贪污、受贿犯罪。 王长忠身为党员领导干部，丧失理想信念，背离党的宗旨，将公权力沦为谋取私利的工具，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会议、市监委委务会议研究，并报洛阳市委批准，决定给予王长忠开除党籍处分，取消其退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。