看电影、做手工、VR体验 明后天这些活动等您来

市少年儿童图书馆(涧西区)活动
●主题：萤火虫手工坊之《制作相夹》
主讲：徐全慧老师
时间：2日10时至11时
地点：畅元大厦5楼手工活动室
对象：7岁以上儿童(线上限报15个，独立参与)
●主题：网络书香过大年之公益观影《功夫小兔侠》
时间：3日15时至16时
地点：畅元大厦5楼多功能厅做手工
对象：年龄不限(线上限报40个，独立参与)
●主题：网络书香过大年之VR贺新春虚拟现实体验活动
对象：8岁以上儿童(线上限报6个，亲子活动，需家长陪同)
●主题：小小音乐家，大大音乐梦
时间：2日9时30分至10时30分
地点：九都西路与太原路交叉口中弘中央广场D座3楼
对象：5岁以上儿童(线上限报20个，亲子活动，需家长陪同)
报名方式：关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”微信公众号，进入微服务大厅，点击活动报名（洛阳晚报记者 谢磊）
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