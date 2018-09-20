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洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定精神典型问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-01 09:12

　　2019年春节将至。1月31日，市纪委通报了五起违反中央八项规定精神典型问题。

　　●洛阳市中级人民法院离退休干部处处长李备战、民二庭副庭长李太山违规收受礼品问题

　　2019年1月25日，李备战在勤政苑小区东门违规收受某律师所送的红薯、粉条、核桃、鸡蛋各2份共8箱礼品；李太山在唐城御府小区北门违规收受伊川县法院行政庭庭长朱小航送的“五粮窖藏”2箱和“黄金叶”香烟2条。2019年1月30日，市中级人民法院机关党委分别给予李备战、李太山党内警告处分；伊川县纪委给予朱小航党内警告处分；违纪物品予以收缴。

　　●洛阳市财政局农业科副科长山平违规收受礼品问题

　　2019年1月26日，山平在尚德苑小区门前违规收受汝阳县财政局预算股工作人员李康敏、农财股工作人员毕延辉所送的红薯1箱、鸡蛋1箱、蜂蜜2瓶、红薯粉条1箱和杜康酒1箱。2019年1月28日，市财政局给予山平行政记过处分；2019年1月29日，汝阳县财政局分别给予李康敏、毕延辉记过处分；违纪物品予以收缴。

　　●洛阳高新区管委会办公室机关保障处处长宋磊违规收受礼品问题

　　2019年1月25日，宋磊在与某饭店厨师孙某某商谈区管委会职工餐厅经营合作事宜后，宋磊安排工作人员将孙某某所送的“剑南春”白酒1箱、“中华”香烟2条放到自己车上。2019年1月28日，高新区党工委给予宋磊党内警告处分，违纪物品予以收缴。

　　●洛阳市卫生计生监督局信息科科长智利粉违规收受礼品问题

　　2019年1月25日，智利粉在市卫生计生监督局北侧某酒店门前收受宜阳县卫生监督中心副主任宫育心、乔要辉所赠送的烧鸡1盒、苦荞茶1盒。2019年1月29日，洛阳市卫生计生监督局党委给予智利粉党内警告处分；宜阳县纪委分别给予宫育心、乔要辉党内警告处分；违纪物品予以收缴。

　　市纪委强调，春节将至，节点即是“考点”，年关也是“廉关”。全市各级党组织要保持高度警惕和清醒认识，切实担负起全面从严治党主体责任，对违反中央八项规定及其实施细则精神的人和事，敢于亮剑、勇于斗争，加强对党员干部的日常教育监督管理。各级领导干部要率先垂范，带头抵制歪风邪气，在清正廉洁过年过节上发挥“头雁效应”。全市各级纪检监察机关要切实履行监督职责，坚守重要时间节点不放松，紧盯领导干部“关键少数”，紧盯春节期间违规公款吃喝、公车私用、收送礼品礼金、大办婚丧喜庆事宜、滥发津贴补贴奖金等“四风”易发多发问题，持续加大监督检查力度。对节日期间顶风违纪行为，要发现一起查处一起，点名道姓通报曝光一起，形成强大震慑。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 薛浩平)
[ 责任编辑：马佳佳]
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