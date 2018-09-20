第26届洛阳冬季围棋段级位赛收枰 参赛人数创新高

1月30日，第26届市冬季围棋段级位赛收枰。在此次比赛中，共有1200多名棋手参赛，人数之多创近年来冬季围棋段级位赛新高。
1月30日，第26届市冬季围棋段级位赛收枰。在此次比赛中，共有1200多名棋手参赛，人数之多创近年来冬季围棋段级位赛新高。
经过6天紧张激烈的角逐，马一鸣、杨嘉铭、杜鑫阳、代一博、高健、史皓天、卫云帆分获无级A组、无级B组、2级组、1级组、1段A组、1段B组、2段组冠军。
本次比赛由洛阳市棋类协会主办，采用中国围棋协会审定的最新围棋竞赛规则，实行7轮积分循环制，共进行6天。（ 洛阳晚报记者 张光辉 通讯员 涂晓洛 摄影报道）
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