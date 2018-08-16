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洛阳：农贸市场软硬件升级 电动车充电更便捷

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-01 09:14

洛阳五洲国际工业品博览中心电动汽车充电桩 记者 潘郁 摄

　　昨日，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，农贸市场改造提升、充电桩建设、新建和改造公厕等重点民生实事全部完成。

　　充电桩数量更多　助力绿色出行

　　充电桩等基础设施是电动汽车普及的重要保障。作为2018年重点民生实事之一，提升、扩大充电桩数量与覆盖范围，对于电动汽车普及具有重要意义。

　　●建成1241个电动汽车充电桩

　　2018年，我市共完成1241个电动汽车充电桩建设。目前，全市已建成电动汽车充电桩超过1500个。

　　我市研发的洛阳智慧城市运营平台已上线，市民可通过手机应用程序确定充电桩的位置和使用情况。

　　●建成6037套电动自行车充电桩

　　去年，我市加快推进各城市区小区电动自行车充电桩建设，共建成电动自行车充电桩6037套，为小区居民提供电动自行车充电位2.4万余个。

　　●建成34个纯电动公交车充电桩

　　2018年，我市新建纯电动公交车充电桩及配套系统34个，超额完成年度目标，可满足340辆纯电动公交车的充电需求。

老君山景区旅游公厕　记者 曾宪平 摄

　　深入推进“厕所革命” 擦亮城市文明窗口

　　●新建和改造200座公厕

　　2018年截至9月30日，中心城区新建和改造公厕110座，超额完成年度目标；2018年截至11月30日，各县(市)90座公厕新建和改造任务全部完成。

　　目前，中心城区公厕已全部达到国家二类以上标准，公厕功能日趋完善，部分公厕增加了休息间，设置了座椅、空调、饮水机等便民设施；公厕建筑外形与周边环境更加协调，主要道路两侧公厕统一实施亮化。据统计，我市中心城区由环卫专业队伍管理的社会公厕总数为768座，每座公厕均实行专人保洁，免费开放。

　　●新建、改扩建185座旅游厕所

　　为提升旅游品质，我市不断提升旅游厕所建设水平。

　　去年，我市制订了《2018年洛阳市旅游“厕所革命”推进方案》，年内全市计划新建、改扩建旅游厕所170座(新建151座，改扩建19座)。截至去年年底，实际完工185座(新建158座，改扩建27座)。

改造后的涧西区康滇路农贸市场 记者 潘郁 摄

　　13处农贸市场完成改造提升

　　城市区农贸市场是涉及人民群众生活的“菜篮子”。长期以来，由于农贸市场基础设施简陋，脏、乱、湿、臭等问题普遍存在。为迅速改变这一状况，我市将新建或改造提升中心城区10处农贸市场并实施规范化管理工作列入2018年度重点民生实事。

　　去年，市商务局对各城市区13处农贸市场进行改造提升，并实施规范化管理。截至去年年底，13处农贸市场全部改造提升完成。其中，涧西区4处，洛龙区3处，西工区2处，老城区、瀍河区、高新区和吉利区各1处。

　　通过对农贸市场的软硬件升级，我市农贸市场环境卫生和管理水平明显提升。(洛阳日报记者 李梦龙 智慧 实习生 关勇)
[ 责任编辑：马佳佳]
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