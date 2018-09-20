洛阳市全力推进“学习强国”学习平台推广使用

昨日，全市推广运用“学习强国”学习平台工作会议暨学习管理员培训班举行，就做好“学习强国”学习平台在全市的推广运用、建好用好“学习强国”学习平台等工作进行部署和培训。

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昨日，全市推广运用“学习强国”学习平台工作会议暨学习管理员培训班举行，就做好“学习强国”学习平台在全市的推广运用、建好用好“学习强国”学习平台等工作进行部署和培训。

“学习强国”学习平台是中宣部按照中央部署建设的基于互联网PC端和手机APP的信息化平台。全国学习平台已经于今年元旦正式上线，河南学习平台也在1月24日开通。该平台以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，是以学习型政党建设带动学习型社会、学习大国建设的重要阵地，是新形势下强化理论武装和思想教育的创新探索。

会议提出，各地各单位要提高政治站位，充分认识建好用好“学习强国”学习平台的重大意义。要加强组织领导，建立完善学习组织架构，广泛动员、组织全市广大党员干部和群众积极运用“学习强国”学习平台开展网上学习。要建设好学习管理员、通讯员、评论员三支队伍，建立考核激励机制，营造浓厚的学习氛围和舆论氛围，更好地推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。（洛阳晚报记者 王妍 实习生 徐明）