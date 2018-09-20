洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

春节期间，洛阳邮政EMS、顺丰速运可寄件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-01 08:45

　　春节将近，我市各快递公司陆续进入“过年模式”。记者昨日从市邮政管理局及多家快递公司了解到，春节期间，市民寄快递可选择邮政EMS或顺丰速运，快递时效较有保障。

　　近日，记者走访我市多个快递站点，发现多数已暂停寄件，派件部分仍在进行；邮政EMS、顺丰速运目前正常收发件。按照以往春节期间快递情况，除夕至正月初二，快递量较少，从正月初三开始，快递量有所增多。春节期间，通过邮政EMS寄快递，受雨雪天气等因素影响可能慢半天至1天；通过顺丰速运寄往全国主要城市的快递时效基本不变，寄往较偏远城市可能慢半天至1天，寄往新疆、西藏、内蒙、贵州、云南等省份会慢2天至4天。

　　需要注意的是，春节期间，最好拨打客服电话预约工作人员上门取件，避免因部分快递站点暂停营业而跑空。 (赵佳)

　　>>>春节期间，上述两家快递公司营业时间、收费标准、寄件方式如下：

　　■邮政EMS

　　●营业时间：8时至18时

　　●收费标准：和平时资费标准一样，不加收旺季服务费。

　　●寄件方式：拨打客服电话11183，工作人员上门取件。

　　■顺丰速运

　　●营业时间：

　　2月3日(大年二十九)前，8时至18时；

　　2月4日(除夕)：8时至15时；

　　2月5日(正月初一)至2月10日(正月初六)：市区从8时开始，下班时间各城市区不同，为16时至18时；县城从8时开始，下班时间为15时至17时。

　　●收费标准：除正常按重量收费外，1月21日至2月3日节前高峰期将加收资源调节费，收费对象为20公斤以上的重货，包括物流普运、重货包裹、小票零担，收费标准为每公斤0.3元至0.5元，10元起收。顺丰速运月结客户及钻石、金牌会员免收。

　　春节假期期间，正常收费，不加收春节假期服务费。

　　需要注意的是，2月10日前，顺丰即日件暂停；2月19日前，顺丰次晨件暂停。

　　●寄件方式：拨打客服电话95338，工作人员上门取件。

　　需要提醒的是，春节期间，邮政EMS、顺丰速运的部分营业点将暂停营业，建议市民选择拨打客服电话方式预约上门取件，以免跑空。
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这些素菜，有可能比肉类更催胖！难怪你减不了肥
  • ·劝酒 = 谋杀？千万别劝这5种人喝酒
  • ·泡了几次温泉，老两口的皮肤又干又痒
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 史上最多，投资最大！洛阳这批道路工...
  • 洛阳六条高速同时在建 规模空前
  • 河洛路今日通车
  • 快讯：连霍高速洛阳东站正式通车
  • 洛阳市水务局原党组书记、局长王长忠...
  • 洛阳市新区建设投资有限责任公司原副...
  • 隋唐城国家遗址公园南城墙西南角楼即...
  • 洛阳6037套电动自行车充电桩投用 有你...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳13处农贸市场改造提升 您家门口的...
    		•
    百姓呼声
    新伊大街向南打通已列入2019年城建计划
    定鼎北路与老310国道规划为互通式立交
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    银装素裹兴洛湖

    雪浴茶花

    洛阳下雪了
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605