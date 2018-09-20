春节期间，洛阳邮政EMS、顺丰速运可寄件

春节将近，我市各快递公司陆续进入“过年模式”。记者昨日从市邮政管理局及多家快递公司了解到，春节期间，市民寄快递可选择邮政EMS或顺丰速运，快递时效较有保障。

春节将近，我市各快递公司陆续进入“过年模式”。记者昨日从市邮政管理局及多家快递公司了解到，春节期间，市民寄快递可选择邮政EMS或顺丰速运，快递时效较有保障。

近日，记者走访我市多个快递站点，发现多数已暂停寄件，派件部分仍在进行；邮政EMS、顺丰速运目前正常收发件。按照以往春节期间快递情况，除夕至正月初二，快递量较少，从正月初三开始，快递量有所增多。春节期间，通过邮政EMS寄快递，受雨雪天气等因素影响可能慢半天至1天；通过顺丰速运寄往全国主要城市的快递时效基本不变，寄往较偏远城市可能慢半天至1天，寄往新疆、西藏、内蒙、贵州、云南等省份会慢2天至4天。

需要注意的是，春节期间，最好拨打客服电话预约工作人员上门取件，避免因部分快递站点暂停营业而跑空。 (赵佳)

>>>春节期间，上述两家快递公司营业时间、收费标准、寄件方式如下：

■邮政EMS

●营业时间：8时至18时

●收费标准：和平时资费标准一样，不加收旺季服务费。

●寄件方式：拨打客服电话11183，工作人员上门取件。

■顺丰速运

●营业时间：

2月3日(大年二十九)前，8时至18时；

2月4日(除夕)：8时至15时；

2月5日(正月初一)至2月10日(正月初六)：市区从8时开始，下班时间各城市区不同，为16时至18时；县城从8时开始，下班时间为15时至17时。

●收费标准：除正常按重量收费外，1月21日至2月3日节前高峰期将加收资源调节费，收费对象为20公斤以上的重货，包括物流普运、重货包裹、小票零担，收费标准为每公斤0.3元至0.5元，10元起收。顺丰速运月结客户及钻石、金牌会员免收。

春节假期期间，正常收费，不加收春节假期服务费。

需要注意的是，2月10日前，顺丰即日件暂停；2月19日前，顺丰次晨件暂停。

●寄件方式：拨打客服电话95338，工作人员上门取件。

需要提醒的是，春节期间，邮政EMS、顺丰速运的部分营业点将暂停营业，建议市民选择拨打客服电话方式预约上门取件，以免跑空。