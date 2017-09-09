洛阳“四河”100公里河道治理任务超额完成

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况环境保护专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，2018年，我市“四河”100公里河道治理任务超额完成。

伊河湿地 记者 曾宪平 摄

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况环境保护专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，2018年，我市“四河”100公里河道治理任务超额完成。

2018年，我市共完成伊河、洛河、瀍河、涧河“四河”河道治理162公里，占年度任务的162%。其中，中心城区河道治理超过34公里，包括伊河10公里、洛河16.5公里、瀍河3公里、涧河中游示范段4.8公里。我市县域河道治理约128公里。

在2018年重点民生实事中，我市要求完成伊东渠、中州渠洛龙段、中州渠偃师段3段黑臭水体治理。发布会透露，当年我市实际完成5段黑臭水体治理，具体为：伊东渠11公里渠底渠岸清理、沿渠养殖场拆迁；城市区中州渠全线清淤工程、20公里排水管道疏通、80座溢流井养护维修工程；定鼎门排涝渠、秦岭渠及偃师市11公里中州渠沿线清淤、沿岸垃圾清理。

中石化洛阳分公司应急消防演练记者 潘郁 摄

邙山渠改造已于去年8月底完成，全长15.2公里，最大引水量2立方米/秒。伊东渠改造提升工程于去年10月底完成，全长11公里，从伊东渠引水至伊滨板块，形成了伊滨经开区15公里景观水系。新安县的引畛济涧主体工程于去年12月底完工。这3个引水补源工程的完工，进一步盘活了我市水资源，实现向瀍河、涧河、伊滨经开区常态化补水。

另据介绍，我市3个生态湿地建设任务全部完成。其中，洛河西段8300亩湿地的河滩地治理、河床疏浚已全部完成，下一步将实施绿化提升；伊河龙门上游湿地的河道治理、生态绿化于去年12月全部完成；偃师市600亩龙虎滩湿地以自然、生态、休闲为主题的生态游园于去年4月建成。

河渠巡查员打捞水面漂浮物 记者 刘冰 摄

【新闻发布会要点速览】

2018年，我市城市集中式饮用水水源地设标立界工作，涉及洛南地下水井群等8个地下水型城市集中式饮用水水源地，以及嵩县陆浑水库1个地表水型城市集中式饮用水水源地。我市市财政投资57.98万元，新设置193块保护区界标等，完成了8个地下水型饮用水水源地设标立界工作；嵩县政府投资39万余元，新设网线2700米等，完成了陆浑水库水源保护区设标立界工作。

2018年，我市将原来的26家畜禽规模养殖场粪污处理设施建设任务扩增至49家，当年全部完成。全市现有的313家规模养殖企业中，畜禽规模养殖企业粪污处理设施配套率达90.73%。

2018年截至11月底，我市共完成投资1.98亿元，完成了205个村的7.05万贫困人口的饮水安全巩固提升工作。

我市引黄入洛邙岭水厂建设工程于2018年8月开工，工期2年。目前该工程已完成投资0.28亿元，规划设计方案编制、专家评审等工作已完成，各项招标工作进展顺利，施工需要的供水、供电等工作也已完成，今年年底前将完成总工程量的75%。工程建成后将有效改善我市310国道沿线单一水源供水模式，提升城市安全供水能力。

栾川、孟津、宜阳、新安4县通过农村垃圾治理省级达标验收。按照“五有标准”，这4个县共配备保洁员7448名、管理员445名，农村“脏、乱、差”状况得到明显改善。

我市餐厨废弃物处理工程于2018年7月开建，目前已完成工程设计方案及相关招标等工作。该工程将于今年9月建成投用，实现餐厨废弃物的收集处理规范化和餐厨废弃物资源化利用。(洛阳日报记者 李三旺 申利超 实习生 徐明)