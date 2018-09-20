雪过天晴 今起洛阳气温回升

今天晴天到多云，西南风3级左右，气温-4℃到8℃。明天多云，西南风2级到3级，气温-4℃到10℃。

之前雪花一夜飞舞，昨日一早市区的树上、绿化带上、草丛上还能看到明显的积雪。狗年最后一场雪就这么结束了，虽然下的时间不长，但胜在气势猛，也算为过年增添了节日气氛。

在我省部分地区，下雪的同时还伴有雷鸣。下雪打雷，这是什么情况？这种天气现象在气象学上叫高架雷暴，俗称雷打雪，并不罕见，也不是什么不吉利的预兆。

当高空的强冷空气和近地面暖湿空气接触时，重量较轻的暖湿空气受到猛烈抬升，从而形成雷雨云，而且被抬升生成的雷雨云温度又在0℃以下，于是就出现下雪又打雷的天气现象。可以简单理解为大气层的最下面是冬天，但中上层是类似夏天的情况，下雪打雷是冬季常见的一种对流性天气。

雪过天晴，若用这四个字来形容昨天白天的天气，那是最恰当不过的了。市气象台分析，短期内我市高空受西北气流控制，在多云转晴天的同时，气温也将逐渐回升。预计今天晴天到多云，西南风3级左右，气温-4℃到8℃。明天多云，西南风2级到3级，气温-4℃到10℃。

不过，今天我市大部分地区还会出现对交通有影响的道路结冰，提醒大家注意防范。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）