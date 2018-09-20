洛阳站安检员吕盼迪：查出违禁物品 保障旅客安全

1月30日一大早，春运高峰期的洛阳站安检大厅内熙熙攘攘。

1月30日一大早，春运高峰期的洛阳站安检大厅内熙熙攘攘。

“请上台，请抬手，请转身……”19岁的洛阳火车站安检员吕盼迪正对进站旅客逐个手检。她右手持探测仪，左手配合，从上身到手臂，再到双腿和后背，动作十分麻利，每检一位旅客用时不足5秒。

“旅客赶车心切，我们很能理解，因此，在保证检查质量的前提下，要提高效率。”吕盼迪说，为保障旅客乘车安全，进站时的安检有着严格程序，安检员的工作也分为引导、值机、手检、处置等，每道程序环环相扣，犹如为旅客筑起安全长城。

引导工作“打前锋”，主要负责维持旅客进站秩序，监督箱包是否百分百过检；负责值机的工作人员则通过X光机显示屏，查看箱包内是否有违禁物品；同时，手检人员“登场”，对旅客进行人身检查。如果在上述过程中发现有可疑点，负责处置的工作人员便会上前，要求开包检查，若有违禁物品，则需到处置台进行登记、处理等。

不到一小时，吕盼迪所在的安检三班已检查出8名旅客携带违禁物品，查出刀、剪刀、铁锨、锤、子弹壳等物品。

吕盼迪是汝阳县人，2017年中专毕业后成为洛阳站一名安检员。安检三班目前共有28名安检员，大多是20岁左右的姑娘，别看她们年纪轻，工作起来却很认真，绝不放过任何一件可疑物品。

在安检岗位上，受委屈是难免的，每一名安检员都有过被旅客误解的经历。去年，一位70多岁的老人没有将腰包放在安检机上过检，被吕盼迪拦下。老人不理解并恶语相加，她只能擦擦眼泪，耐心向老人解释相关规定。最终，老人配合将腰包过检。

今年春运是吕盼迪在岗的第二个春运。春运期间，客流量大，旅客携带行李多，安检工作异常繁忙，安检员每天工作约12个小时，白班、夜班轮流倒。去年春节，吕盼迪坚守安检岗位，没能回家过年；今年春节，她将和同事一起，继续坚守在安检一线，为旅客安全保驾护航。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 刘鹏）