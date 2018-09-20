洛阳援疆医生李朝晖：除了救治患者 还想把医疗技术留下

前几天中午气温只有-18℃，两个县之间相距数百公里，给患者看病有时还需要翻译……这是援疆医生李朝晖在新疆哈密工作的真实写照。日前，记者见到了刚从哈密回到洛阳的李朝晖，他是河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)足踝外科的一名医生，给我们讲起了他的援疆故事。

李朝晖在哈密为患者检查脚部(受访者供图)

●姓名：李朝晖

●年龄： 47岁

●想对谁说：自己

●想说的话：

希望把先进的诊疗技术留在哈密，帮助更多的人

前几天中午气温只有-18℃，两个县之间相距数百公里，给患者看病有时还需要翻译……这是援疆医生李朝晖在新疆哈密工作的真实写照。日前，记者见到了刚从哈密回到洛阳的李朝晖，他是河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)足踝外科的一名医生，给我们讲起了他的援疆故事。

告别妻儿，他成为一名援疆医生

今年47岁的李朝晖，从医近30年。从2005年起，他从事足踝外科的诊治。作为一名外科大夫，他笑称自己早上从地下车库开车到医院，一头扎进手术室，到家又是晚上，几乎都快忘了白天的阳光。

去年8月，省委组织部委派他和另外22名医生到新疆哈密做一年半的援疆工作。于是，他告别妻子和儿子，去到新疆，成为哈密市中医院和该市中心医院的骨科大夫。

哈密市位于新疆维吾尔自治区的东部，地广人稀，出了市区就是大片的戈壁滩。在那里，李朝晖见到了不少公式外翻的足踝疾病。这种病俗称“大脚骨”，外观表现是大拇脚趾向外翻，甚至与其他脚趾重合，不仅影响美观，更重要的是它带来的疼痛严重影响着患者正常走路和生活。

这种病症，对于一些偏远地区的少数民族同胞而言，想治愈却没那么容易。因为当地医生只能解决患者足部的外形问题，不能从根本上解决疼痛问题，所以很多患者苦不堪言。

轮流坐诊，义诊时和牧民同吃同住

帕提古丽·依沙克是当地一名维吾尔族同胞，她在10年前就出现了右足畸形的症状，近几个月已疼痛到无法正常穿鞋和行走。家人为了给她治病，辗转多家医院，但效果都不理想。

后来，帕提古丽一家听说哈密市中医院来了一位河南的援疆骨科专家，可以治疗自己的疾病，便抱着一线希望找到了李朝晖。李朝晖为她精心设计了一套组合手术方案，实施了微创手术治疗。手术成功后，他还密切关注着帕提古丽的恢复情况。

这样的例子还有很多。在哈密工作的半年多时间里，李朝晖除了在哈密市中医院和该市中心医院轮流坐诊，还要到偏远的农村去义诊。他说，义诊时他们和牧民同吃同住，为了赶时间，早饭经常是一杯加了生牛奶的奶茶和半个馕饼就打发了。

语言不通，有时给人看病还需要翻译

李朝晖说，哈密不仅干旱，而且冬季特别寒冷，白天气温都能到零下二三十摄氏度。

除了气候，语言也是需要克服的一个问题。哈密市中医院绝大部分的工作人员都是维吾尔族，来看病的也都是当地维吾尔族同胞，李朝晖在给一些上年纪的患者看病时，有时因语言不通，还需要翻译。当他给患者看好病，当地的老百姓带着自己家里的葡萄干送给他时，看着他们纯朴的笑容，那是李朝晖最有成就感的时刻。

过了年李朝晖就要返回哈密，接下来还有一年的援疆工作。他说，他的新年心愿就是，不仅要继续给哈密的患者看病，还要教会当地医生先进的医疗技术。

“授人以鱼，更要授人以渔嘛。”李朝晖笑着说。（洛阳晚报记者 李砺瑾 实习生 宋安琪）