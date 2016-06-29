从民生数据感受“幸福质感”

确定96件，完成91件。连日来，随着一场场新闻发布会的接连召开，我市2018年度各领域民生实事“单项成绩”一一揭晓，让老百姓逐项来“阅卷”。翔实的数据背后，蕴含着城市发展的民生温度，彰显着始终不渝的为民情怀，也让人真切感受到细腻的“幸福质感”。

确定96件，完成91件。连日来，随着一场场新闻发布会的接连召开，我市2018年度各领域民生实事“单项成绩”一一揭晓，让老百姓逐项来“阅卷”。翔实的数据背后，蕴含着城市发展的民生温度，彰显着始终不渝的为民情怀，也让人真切感受到细腻的“幸福质感”。

“幸福质感”，体现在民生实事的关键突破上。全市11.74万农村贫困人口脱贫，致富奔小康的喜悦洒在更多人的脸上；9条“断头路”被打通，寸土寸金的中心城区增加1800余个公共停车位，便捷出行为市民追梦提速；50座城市小游园、106座城市书房建成投用，老百姓身边的绿色幸福感、文化获得感愈加丰满。抓一桩是一桩，干一件是一件，去年完成的91件民生实事，既最大限度提高普惠度、扩大受益面，又不“贪大求全，包罗万象”，在关键要害处精准发力，暖了城市，更暖了人心。

“幸福质感”，体现在对群众关切的及时回应上。从全市新生儿“两病”筛查覆盖率达93.46%，到新建、改扩建农村寄宿制学校114所；从新增城镇就业11.89万人，到组建家庭医生团队2245个；从新建养老床位3013个，到分配入住公租房7144套、全市城乡居民低保标准再提高。既直击“群众最难处”，在“七个有所”上用力，又力求小中见大、细中见精，把群众身边具体而细微的“关键小事”落实落细，真正解决好群众获得感最后“一厘米”问题，让每一步、每一环、每一件都看得见、摸得着、可感触，让人们对幸福的每一分期盼都更有着落。

“幸福质感”，更离不开实打实的民生投入。支持产业扶贫，全市投入资金6.26亿元；支持就业创业，发放创业担保贷款23.56亿元；助力公交出行，投入1.97亿元购置200辆10.5米系列纯电动公交车……去年，全市民生支出455.3亿元，占一般公共预算支出的76.2%，支出额和占比均同比增加。经济下行、财力紧张，置于这样的现实语境中，紧日子要过，但紧的是自己，对老百姓不能紧，民生支出不能少。正是这种难能可贵的“舍得为民”，成为一座城市把保障和改善民生作为根本任务“放在心上、抓在手上、落在实处”的生动写照，为老百姓带来实实在在的变化与收获。

“天地之大，黎元为先。”我们一切工作的出发点和落脚点都是为了造福人民。始终以百姓之心为心，把尽力而为与量力而行结合起来，把解决具体问题与建立长效机制结合起来，把政府主动作为与发挥市场作用结合起来，千方百计增进群众福祉，在利民惠民中促进党心与民意深度交融，在接续奋斗中促进发展与民生良性互动，以稳稳的“幸福质感”推动城市实现暖暖的“发展质感”，全市人民必将共享洛阳高质量发展的更大成果。(洛平)