下水道堵塞新房家具遭水浸 谁来为我的损失买单？

新房还没住过一天，一些新家具就被楼上渗下来的污水浸坏，市民徐先生近日就遇到这样一件烦心事儿。事发之后，经物业公司等方面调查，徐先生家楼上之所以渗水，是因为居民楼的下水管道被装修垃圾堵塞，造成污水外溢。徐先生为此决定维权，但维权过程并没有他想象中那么简单。

污水从装修过的柜子里流出来(徐先生供图)

新房还没住过一天，一些新家具就被楼上渗下来的污水浸坏，市民徐先生近日就遇到这样一件烦心事儿。事发之后，经物业公司等方面调查，徐先生家楼上之所以渗水，是因为居民楼的下水管道被装修垃圾堵塞，造成污水外溢。徐先生为此决定维权，但维权过程并没有他想象中那么简单。

业主：向物业和相关业主索赔，却迟迟没有结果

市民徐先生是高新区建业华阳峰渡小区一楼的业主，去年新房装修之后，他一直没有入住。

去年12月24日，徐先生到新房打扫卫生，准备搬进去，却发现阳台的柜子有往外渗水的迹象。“我打开柜门一看，从天花板上渗下来的水已流了一柜子。”徐先生说，他意识到可能是楼上住户家里漏水了，于是立即联系了小区物业。

徐先生和物业工作人员走进二楼住户家发现，该住户家的卫生间地面比外面低，卫生间的积水有五六厘米深，漫出来的水都流到其他房间了。物业工作人员经过检查发现，该居民楼的下水管道被石子、水泥块、涂料等装修垃圾堵塞，造成污水倒灌，这才出现了上述情况。

“我经过核算，检修柜子、重贴墙纸等装修至少要花4000元，我向物业提出让他们尽快帮我查明是楼上哪一户装修时倾倒装修垃圾导致下水管堵塞，并提出向物业和相关业主索赔。”徐先生说，如今一个多月过去了，他和家人为了这件事儿前前后后往小区物业跑了十几趟，事情依然没有任何实质性进展。

物业：不应承担下水管道堵塞、业主家家具被浸的责任

日前，记者联系上了该小区物业负责人张经理。张经理说，这件事应该由向下水管道倾倒过装修垃圾的业主负责。“下水管道堵塞是装修垃圾日积月累的结果。事发之后，我们调查了解到，徐先生家楼上共有19户业主已经完成装修或正在装修，但是很难查清究竟是谁往下水管道里倾倒过装修垃圾。”张经理说。

徐先生提出赔偿要求后，物业工作人员为此与上述19户业主进行协调，可大多数业主表示自家装修时操作很规范，不应赔偿。只有1户业主称，如果大家愿意共同赔偿的话，他可以承担相应的赔偿。

“徐先生还提出，让我们从这些业主的装修保证金中扣除一部分作为对他的赔偿，但扣除装修保证金需要向业主说明原因并征得同意，或经过有关部门裁定，我们没有擅自扣款的权力。”张经理说，因此，徐先生的维权要求迟迟没有结果。

对于徐先生向小区物业索赔的要求，张经理表示，物业的职责在于对小区户外公共区域的养护、维修和卫生清理，而对下水管道堵塞、业主家家具被浸并没有责任，所以不应承担赔偿。

律师：可起诉楼上所有已装修和正装修的住户及小区物业

河南广文律师事务所律师张丹表示，此前多地媒体曾多次报道过高楼上抛物砸伤人之后，若没有明确的肇事者，受害者可起诉整栋楼业主的案例。徐先生遇到的情况与这类案例相似。如果徐先生找不到往下水管道里倾倒装修垃圾的人，那么他可以起诉楼上所有已装修和正装修的住户。此外，小区物业也应该承担一定的管理责任，徐先生可以一并起诉。

张丹说，这类诉讼属于共同侵权。对于一些特殊情况，侵害人无意联络，但侵害行为直接结合发生同一损害后果的，构成共同侵权。因堵塞下水道的垃圾来源无法直接确定，法院会适用公平责任原则，共同使用该管道的住户都应承担责任，但考虑到楼上住户对下水管道使用不当的可能性，为维护公共利益及相邻关系，法院往往以调解为主。如果住户有证据证明没有倾倒过装修垃圾，则可以不用承担赔偿责任。（洛阳晚报记者 郭秩铭）