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洛阳市第二届剪纸艺术展今日开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-02-01 08:38

　　今日，洛阳市第二届剪纸艺术展在南昌路王府井一楼开展，260多幅形态各异的剪纸作品将带您领略“纸上飞花”的剪纸艺术魅力。

　　本届剪纸艺术展由市社科联主办，市剪纸艺术研究会承办，共展出我市15位剪纸艺术家的260幅剪纸艺术作品。其中，剪纸艺术大师王飞历时一年创作的《清明上河图》将成为最大亮点。该作品根据张择端的《清明上河图》创作而成，长10.78米、宽0.48米，采用上等宣纸剪成。剪纸中的800个人物面部表情各不相同，惟妙惟肖。

　　活动期间，除了剪纸艺术展，艺术家们还将现场创作剪纸艺术作品，观众也可DIY剪纸，参加剪窗花比赛。展出将持续至2月19日(正月十五)，喜欢剪纸的市民可前去参观。(洛阳晚报记者 常书香)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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