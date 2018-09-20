洛阳六条高速同时在建　规模空前

今年，市交通运输局计划完成交通基础设施项目等投资132.1亿元，进一步完善全市路网。咱们家门口会有哪些新的交通变化？1月31日召开的2019年全市交通运输工作会议给出了答案。

今年，市交通运输局计划完成交通基础设施项目等投资132.1亿元，进一步完善全市路网。咱们家门口会有哪些新的交通变化？1月31日召开的2019年全市交通运输工作会议给出了答案。 今年，市交通运输局计划完成交通基础设施项目等投资132.1亿元，进一步完善全市路网。咱们家门口会有哪些新的交通变化？1月31日召开的2019年全市交通运输工作会议给出了答案。 高速公路全年在建6个项目，规模空前 今年，全市将有6条高速公路同时在建，是我市历史上高速公路同时在建数量最多、投资规模最大的一年。 ●二广高速公路城区段改扩建工程 北起连霍高速公路与二广高速公路交会处，南至郑卢高速公路与二广高速公路交会处。按双向八车道标准改扩建，长34.63公里。 今年3月底前全面开工，2020年6月底建成通车。 ●新安至伊川组团高速公路建设工程 起点位于连霍高速新安县铁门镇附近，经宜阳县、伊川县，终点接伊川县与汝阳县交界处的二广高速公路，长81.3公里。 今年5月底前全面开工。 ●尧栾西高速公路洛阳段建设工程 起点位于郑尧高速公路平顶山市鲁山县赵村镇附近，向西经过嵩县、栾川县，终点于南阳市西峡县与312国道相交，长130公里。其中，洛阳段59.5公里。 目前已开工，2020年年底前建成通车。 ●济洛高速公路洛阳段建设工程 起点位于长济高速公路与在建的济源至阳城高速公路交会处，向南经吉利区，跨越黄河，经孟津县，终点位于连霍高速公路与宁洛高速公路(洛阳西南绕城段)交会处，长42.4公里。其中，洛阳段23.3公里。 目前已开工，今年10月黄河以南段建成通车。 ●渑栾高速公路洛阳段建设工程 起点位于连霍高速公路三门峡市渑池县附近，经洛宁县、宜阳县、嵩县，终点于栾川县潭头镇接洛栾高速公路，长100公里。其中，洛阳段83公里。 今年6月底前全面开工。 ●栾卢高速公路洛阳段建设工程 起点位于栾川县庙子镇附近，向西经该县石庙镇、陶湾镇、叫河镇进入三门峡市卢氏县，终点位于卢氏县横涧镇附近的三淅高速公路，长74.6公里。其中，洛阳段50.7公里。 今年3月底前全面开工。 同时，今年还有3个高速站点也将加快建设—— ●环城高速公路高新区站提升改造项目 位于宁洛高速公路与河洛路交会处，按4进6出10个车道建设。 目前已开工，今年10月建成。 ●宁洛高速公路丰李站建设工程 位于南环路西延段与宁洛高速公路交会处，按照6上6下12个车道建设。 今年3月开工，2020年10月完工。 ●洛栾高速公路陆浑站建设工程 位于洛栾快速通道与344国道东灵线交会处，按照4上6下10个车道建设。 今年6月开工，预计12月完工。 快速通道全年在建5项工程，多项计划年内通车 根据市委、市政府“一中心六组团”的城市发展战略，我市加快组团快速通道建设，重点实现洛阳市区到孟津、吉利、偃师、伊川、宜阳、新安6个县(市)区的快速交通连接。 今年，我市还有5项快速通道工程同时在建，其中多项计划年内通车。 ●洛吉快速通道改扩建工程 南起老310国道与定鼎路交叉口，北至吉利区与济源市交界处，长12.3公里，目前已开工。 ●洛新快速通道建设工程 起点位于洛阳市区与新安县交界处，向西沿老310国道建设，终点位于新安县磁涧镇八陡山村，长11.34公里，目前已开工。 ●洛偃快速通道(中州东路偃师段)快速化改造工程 全长约19公里，按照快速路标准提升，全线设计为双向6车道，并设置辅道、非机动车道和人行道，预计今年6月开工。 ●洛伊快速通道东线建设工程 起点位于伊滨区，终点接新伊高速，长27.5公里，全线设置5个互通立交，预计今年3月开工。 ●吉利至济源快速通道改建工程 该工程为济邓线(济源至邓州公路)吉利区跨洛阳石化铁路专用线特大桥及引线段，长3.09公里，按一级公路标准设计，预计今年3月开工。 智慧公交今年实现公交移动支付 今年，我市将加快推进智能公交调度系统和智能公交站亭建设工作，并建设公交数据资源库、公交车载智能调度及视频终端、场站视频监控、发车信息服务等子系统。 市区公交车今年将实现移动支付。同时，我市还将推出乘客出行信息服务等应用软件。 ●今年，我市还将续建、新建共计9个公交停车场：新区第一公交停车场、东出口公交停车场、文仲大道公交停车场、郭寨公交停车场、邙岭公交停车场、高新区西公交停车场、武汉南路公交停车场、伊滨区第一公交停车场、关林路公交停车场。 ●还有5个公交首末站也将于今年建成，分别为：武汉路8路首末站、伊滨区一号公交首末站、伊滨区二号公交首末站、伊滨区三号公交首末站、丰李公交首末站。 ●按照计划，我市还将投用600辆新能源纯电动车，并配建13个新能源纯电动车专用充电站。(洛阳日报记者 智慧 通讯员 周霖 张毅)