快讯：连霍高速洛阳东站正式通车

今晚，经过改造提升的连霍高速洛阳东站正式通车！

今晚，经过改造提升的连霍高速洛阳东站正式通车！

为提升城市形象和交通效率，从去年11月28日起，连霍高速洛阳东站封闭施工，进行改造提升。

市交通运输局相关负责人介绍，改造后的连霍高速洛阳东站，收费车道由原来的2上4下共6个车道变为4上8下共12个车道；增设5个ETC车道，上站2个，下站3个，大大提高该站的通行能力。

从外观来看，连霍高速洛阳东站采用隋唐古城门设计理念，恢弘大气，与周边建筑物形象统一，庄重的外形透出洛阳历史的厚重。改造后，该站进站口、出站口均设置临时停车位，并对周边环境进行提升改造

连霍高速洛阳东站位于洛常路与连霍高速交汇处。为方便春节期间市民出行，市交通运输局及项目施工方日夜兼程，奋战60余天，终于赶在春节前完工通车。（洛报融媒记者 智慧 通讯员 张毅 文/图）