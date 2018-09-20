2019年洛阳春节活动您“配齐”了吗？

春节倒计时2天！洛阳街头的年味也越来越浓，农历猪年，大家的过年娱乐活动都“佩奇”（配齐）了吗？

春节倒计时2天！

洛阳街头的年味也越来越浓

农历猪年

大家的过年娱乐活动

都“配齐”了吗？

今年春节洛阳有很多活动

截至2月3日

小编把洛阳发布过的春节活动给您全配齐咯

快来看看有没有你感兴趣的！

2019年元旦、春节期间

洛阳有416项系列文化活动将轮番上演！

戏曲专场、歌舞专场、文体比赛、社火展演、民俗展示、猜灯谜等等……

篇幅实在太多

以上为摘选刊出具有一定规模的特色活动

最全名单在这里>>>2019年洛阳市双节系列文体活动名单

大家喜爱的庙会、灯会有哪些？有啥亮点？

来看解读↓↓↓

2019王城公园新春游园会

时间：2月5日至2月20日

地点：王城公园(包括动物园)

亮点：非遗展演

非遗表演海城高跷秧歌将走进王城公园，集舞蹈、杂技、音乐、戏曲于一体，演员们脚踩两尺多高的高跷，时而翻滚腾跃，时而轻歌曼舞；首次引进惊险、刺激的高空走钢丝表演；此外，热烈激昂的威风锣鼓、异彩纷呈的川剧变脸、花样空竹、河洛大鼓、地方戏曲等传统民俗文化表演也将亮相王城公园，还有多位民间工艺师将现场为游客展示剪纸、糖画、吹糖人、竹编等技艺。《年味儿》摄影图片展将集中展示年俗、民俗照片百余幅。新春游园会期间，动物园不再单独售票，您可入园观赏黑白疣猴、松鼠猴、黑帽悬猴、白虎、雪虎等珍稀动物品种。

2019洛阳“明堂庙会”

时间：2月5日至2月11日

地点：隋唐洛阳城天堂明堂景区(老城区中州路和定鼎路交叉口)

亮点：来明堂，品大唐

风铃最早出现在唐朝，明堂庙会将会用锦绣繁花和纸伞风铃制成甬道，风铃多种多样，形状不一；根据隋唐洛阳里坊图，定制一幅大型融入了AR技术的里坊地图，市民可查找自己住在隋唐洛阳城的哪个位置，打开手机，武则天会从屏幕中走出向你介绍洛阳历史；用茶香、沉香等味道调和出新的“大唐味道”，和景区内的展出项目结合，展示大唐茶道；万件大唐福袋从天而降，游客均可参武皇赐福活动，还可扮演女皇看天下，品大唐的味道，感受大唐的气度，观一场古香古色的茶艺表演，观一场唐风古韵的表演。

温馨提示：庙会期间，景区将对游客施行半价门票(60元)优惠政策(已享受半价优惠的人群不再享有该优惠政策)。

汝阳首届恐龙文化庙会

时间：1月30日至2月28日

地点：汝阳恐龙国家地质公园(汝阳县刘店镇洪岭村)

推荐路线：洛阳市关林高速口——宁洛高速(汝阳方向)——二广高速汝阳县刘店高速口下

亮点：恐龙化石展示、趣味游戏、马戏表演、杂技团表演

游乐厅内，真实的恐龙生活场景让您有“穿越”之感；影视厅内，恐龙孵化演示、恐龙拼图、找恐龙等趣味游戏让您尽情感受亲子互动乐趣；多只“机械恐龙”的功能维护和更新，更加逼真地再现恐龙时代各种场景；恐龙化石主展厅内，蜥脚类、鸟脚类、霸王龙类、剑龙类等30余种恐龙形态各异；遗址厅内，“汝阳黄河巨龙”“洛阳中原龙”“巨型汝阳龙”化石十分震撼。逛累了，可以到公园的电影放映厅欣赏精彩的3D电影《巨龙王国》和儿童剧《恐龙竞霸》。园区的游乐场汇聚了国内上百种游乐设施，恐龙主题七彩滑道，您可感受与翼龙齐飞的速度与激情。

温馨提示：庙会期间，所有游客均可享受汝阳恐龙国家地质公园门票半价(25元/人)优惠。

2019洛阳郁金香牡丹园功夫庙会

时间：2月4日至2月19日

地点：洛阳郁金香牡丹园(洛阳市机场路与小浪底专线交汇处)

推荐路线：乘坐24路、83路公交车到达

亮点：穿越古今的功夫盛典

大型历史剧《三国演义》中的马术情景剧“三英战吕布”，战马铿锵，赤兔飞驰，还原三国群雄并起激战场面；威风锣鼓舞狮，梅花庄高空狮王争霸；河北高跷杂技表演；重返朱罗纪公园108米大型恐龙展；500米3D画长廊；大型热气球展览；划拳、猜枚挑战赛；相声杂技魔术小丑民俗演艺。

卫坡·中国年春节活动

时间：1月28日至2月29日

地点：孟津县朝阳镇卫坡村

推荐路线：从锦远汽车站乘坐洛孟公交直达卫坡村；自驾线路：洛阳市区——王城大道北——连霍高速洛阳站入口——洛孟路——卫坡村

亮点：油炸豆腐、牛肉丸子以及各种特色小吃；打铁花等民俗表演。

2019十里银滩·黄河民俗文化庙会

时间：2月5日到2月10日，2月19日、20日

地点：孟津县会盟镇李庄村

推荐线路：洛阳市区游客乘坐洛阳至扣马专线公交车到会盟镇李庄村下车即达

亮点：会盟镇20个村声势浩大的黄河民俗文化系列表演活动齐聚银滩；各种游乐设施、精美小吃、杂耍表演。

洛邑古城春节文化庙会

时间：2月5日至2月20日

地点：老城区洛邑古城

亮点：游客可在该庙会看表演、品尝美食、赏非遗展演。庙会表演以文峰广场为核心区域，覆盖全区，观众可看到传统主题民俗表演、文化主题巡游、景区常态演 出等；非遗展演以非遗天街为轴心，通过非遗技艺展演及特色工艺品展销，增加互动体验，展示非遗文化，文化气息浓厚，“中国年味”十足。