洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

实验小学家长步行街捡钱包寻失主？警方：谣言，别再传了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-31 17:23

       今日，在我市不少市民的微信群、朋友圈里，不时有人转发这样一条信息：“实验小学的学生家长李海波在步行街捡到一个钱包，里面有身份证徐俊峰的，卡10多张，现金1000左右，动车票两张(徐俊峰，徐海腾)车票是明天的。大家帮忙扩散。赠人玫瑰，手留余香。正能量！失主请联系:13xxxxxxxxx 13xxxxxxxxx好人好事，谁的群多帮忙转下！”

　　朋友圈里有不少热心网友都在转发帮助寻找失主。但这是真的吗？

　　记者拨打了这则消息中所留的电话想要询问真假，结果发现该手机号的号码归属地是山东聊城。

 

　　记者在网上搜索“实验小学的学生家长李海波在步行街捡到一个钱包”等关键词后发现，该消息至少从2016年已经开始在全国各地出现过，其中除了联系电话不同外，其他的信息均与日前正在我市微信群、朋友圈里流传的相同。在网上，各地警方也对这一信息进行了辟谣，可以确定的是，这是一条假消息。

　　近年来，每到一些节日、考试等大家关注的时间节点，总有类似丢车票、丢准考证、丢身份证的谣言在大家的微信群、朋友圈传播，消费了市民的善意和流量。其实，市民遇到这类消息，可以在网上先搜索一些，就不难辨别真伪了。(洛报融媒记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这些素菜，有可能比肉类更催胖！难怪你减不了肥
  • ·劝酒 = 谋杀？千万别劝这5种人喝酒
  • ·泡了几次温泉，老两口的皮肤又干又痒
    		•
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
    假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
        外孙喜欢吃她做的烩面，女婿喜欢吃她做的浆面条，女儿觉得她做啥吃着都香……家住老城区，今年62岁的黄阿姨...
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
  • ·嵩县冰挂 错过又是一年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 史上最多，投资最大！洛阳这批道路工...
  • 提醒！高速封闭 洛阳所有跨市客运汽车...
  • 洛阳雪后景色美如画
  • 男子到火车站接父亲 父亲没接到却因盗...
  • 洛阳去年9条“断头路”被打通 50条背...
  • 狒狒、羊驼、松鼠猴生娃啦！春节快来...
  • 河洛路今日通车
  • 2020年年底前，洛阳中心城区充电设施...
  • 因降雪洛阳多条高速全线封闭
  • 洛阳市政府召开第11次常务会议 研究成...
    		•
    百姓呼声
    新伊大街向南打通已列入2019年城建计划
    定鼎北路与老310国道规划为互通式立交
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    银装素裹兴洛湖

    雪浴茶花

    洛阳下雪了
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605