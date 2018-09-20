实验小学家长步行街捡钱包寻失主？警方：谣言，别再传了！

今日，在我市不少市民的微信群、朋友圈里，不时有人转发这样一条信息：“实验小学的学生家长李海波在步行街捡到一个钱包，里面有身份证徐俊峰的，卡10多张，现金1000左右，动车票两张(徐俊峰，徐海腾)车票是明天的。大家帮忙扩散。赠人玫瑰，手留余香。正能量！失主请联系:13xxxxxxxxx 13xxxxxxxxx好人好事，谁的群多帮忙转下！”朋友圈里有不少热心网友都在转发帮助寻找失主。但这是真的吗？

今日，在我市不少市民的微信群、朋友圈里，不时有人转发这样一条信息：“实验小学的学生家长李海波在步行街捡到一个钱包，里面有身份证徐俊峰的，卡10多张，现金1000左右，动车票两张(徐俊峰，徐海腾)车票是明天的。大家帮忙扩散。赠人玫瑰，手留余香。正能量！失主请联系:13xxxxxxxxx 13xxxxxxxxx好人好事，谁的群多帮忙转下！”

朋友圈里有不少热心网友都在转发帮助寻找失主。但这是真的吗？

记者拨打了这则消息中所留的电话想要询问真假，结果发现该手机号的号码归属地是山东聊城。

记者在网上搜索“实验小学的学生家长李海波在步行街捡到一个钱包”等关键词后发现，该消息至少从2016年已经开始在全国各地出现过，其中除了联系电话不同外，其他的信息均与日前正在我市微信群、朋友圈里流传的相同。在网上，各地警方也对这一信息进行了辟谣，可以确定的是，这是一条假消息。

近年来，每到一些节日、考试等大家关注的时间节点，总有类似丢车票、丢准考证、丢身份证的谣言在大家的微信群、朋友圈传播，消费了市民的善意和流量。其实，市民遇到这类消息，可以在网上先搜索一些，就不难辨别真伪了。(洛报融媒记者 郭秩铭)