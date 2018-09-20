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2018洛阳共完成1241个充电桩建设 新能源汽车充电桩超1500个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-31 16:27

       今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，我市去年全年共完成1241个充电桩的建设，超额完成民生实事既定目标任务。

　　2018年，我市将“建设完成1000个新能源汽车充电桩”列为民生实事任务。截至2018年年底，我市全年共完成1241个充电桩的建设，全市已建成新能源汽车充电桩累计超过1500个。

　　根据市车辆管理部门统计，我市登记在册的新能源汽车共有8820辆(包括符合国家标准的新能源汽车和新能源公交车，低速四轮电动车、电动三轮车及电动摩托车不在统计之列)。按照国家发改委《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》中，公共充电桩桩车比不低于1：8的要求，我市充电桩建设1100个即可满足当前需求，目前全市已建成并对外开放的充电桩完全能够满足全市新能源汽车的充电需求。此外，根据省发改委统计，我市充电桩建设数量位居全省第二，仅次于郑州市，整体工作走在全省前列。

　　目前，由城投集团子公司中科协同创新公司研发的洛阳智慧城市运营平台目前已上线启用，广大市民可通过手机网络确定充电桩的位置和使用情况，方便市民充电需求。(洛报融媒记者 智慧 李梦龙 实习生 关勇 文/图)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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