洛阳6037套电动自行车充电桩投用 有你家小区吗？

今日15时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会举行。记者在现场获悉，去年，我市圆满完成了在城市区小区建设电动自行车充电桩工作。

今日15时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况便民专场新闻发布会举行。记者在现场获悉，去年，我市圆满完成了在城市区小区建设电动自行车充电桩工作。

目前，我市电动自行车总量约200万辆。为解决城市区小区居民电动自行车充电问题，打造平安小区，我市提出在城市区小区建设电动自行车充电桩项目，并列入2018年度全市重点民生实事。

按照计划，该项目总投资550万元，由政府投资建设，全市共计投放安装6000套电动自行车充电桩。其中，涧西区1500套，西工区1200套，老城区600套，瀍河区600套，洛龙区1500套，高新区600套。

截至目前，各城市区已全面完成了建设任务。该项目覆盖了涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、高新区6个城市区的282个物业小区，共建成充电桩6037套，能为城市小区居民提供电动自行车充电位2.4万余个，可有效解决约12万户小区居民的电动自行车充电问题，为广大群众带来了便利。

据介绍，该项目实施采用的是目前市场上比较成熟的刷卡智能充电插座产品，每套充电桩由1个防雨桩体和4个刷卡式智能充电插座组成，可支持4辆电动车同时充电。安全可靠、使用方便、受场地制约小。新安装的充电桩由当地物业部门代为管理，采取按实际用电量计费的模式，居民领卡充值即可使用。(洛报融媒记者 李梦龙 智慧 实习生 关勇 文/图)