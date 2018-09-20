史上最多，投资最大！洛阳这批道路工程今年要通车

今日，记者从2019年全市交通运输工作会议上获悉，今年，我市计划续建、开工57项交通基础设施项目，总投资132.1亿元。

今日，记者从2019年全市交通运输工作会议上获悉，今年，我市计划续建、开工57项交通基础设施项目，总投资132.1亿元。 今日，记者从2019年全市交通运输工作会议上获悉，今年，我市计划续建、开工57项交通基础设施项目，总投资132.1亿元。 今年，我市将有6条高速公路同时在建，是我市历史上高速公路建设数量最多、投资规模最大的一年。 6条高速公路分别是—— ●二广高速加宽改造项目，今年3月底前要实现全面开工，2020年6月底建成通车； ●新伊高速，今年5月底前实现全面开工； ●尧栾西高速，2020年年底前建成通车； ●济洛高速，今年10月黄河以南段建成通车； ●渑栾高速，今年6月底前实现全面开工； ●栾卢高速，今年3月底前实现全面开工。 同时，还有3个高速站点也将加快建设—— ●环城高速收费站高新区站提升改造项目，今年10月建成； ●宁洛高速丰李站建设工程，今年3月开工，2020年10月完工； ●洛栾高速陆浑站建设工程，今年6月开工，今年12月完工。 今年，我市还有5条快速通道同时在建，具体为—— ●洛吉快速通道洛孟交界至孟津县城段改扩建工程，今年10月主线通车； ●洛新快速通道改建工程，今年10月主线通车； ●洛偃快速通道(中州东路偃师段快速化改造工程)，今年10月主线通车； ●洛伊快速通道，今年3月开工，2020年3月完工； ●吉利至济源快速通道改建工程，今年3月开工，今年10月完工。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 周霖 张毅)