涧西区多个小区停电 供电部门正加紧抢修

30日晚8点左右，涧西区景华路、长安路沿线多个小区停电，目前供电部门正在加紧抢修。 30日晚8点左右，涧西区景华路、长安路沿线多个小区停电，目前供电部门正在加紧抢修。 今日上午，《洛阳晚报》热线66778866不断接到一些市民来电，询问停电原因及来电时间。一些市民称，停电区域涉及涧西区一拖7号、8号、23号街坊等小区。 “昨天晚上8点突然停电，刚开始我以为是线路跳闸了，后来听邻居说，不止我们小区，附近好几个小区都停电了。”涧西区一拖7号街坊居民李女士说。 长安路一拖23号街坊的潘女士说，她昨晚8点半到家时，家里已经停电，等了一夜也没有来电，刚才记者联系她时，她正要出门。“我手机快没电了，正准备去外面找地方充电，也不知道什么时候能来电。” 今日上午11点，记者拨打供电服务热线95598，客服人员说，停电原因为长安路开关站长陇线突发故障，目前电力部门正在全力抢修，预计今晚8点左右恢复供电。 随后，记者联系上国网洛阳供电公司现场抢修工作人员，他们说，30日晚，停电故障发生后，他们第一时间赶到停电区域，初步判断故障点位于一拖23号街坊附近，因电缆埋在地下，目前抢修人员正在开挖地面，查找具体故障点，争取尽快恢复供电。(洛报融媒记者 牛鹏远 文/图)