注意！明日，洛阳这个区域要停水

今日上午，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，2月1日9时至2月2日21时，为配合王城大道快速路建设(改造供水管道)，涧河以东、解放路以西、凯旋路以南、洛河以北区域将会停水，王城大道、纱厂西路等周边区域将降压、停水。

今日上午，洛报融媒记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，2月1日9时至2月2日21时，为配合王城大道快速路建设(改造供水管道)，涧河以东、解放路以西、凯旋路以南、洛河以北区域将会停水，王城大道、纱厂西路等周边区域将降压、停水。

若您在此区域居住，请提前做好储水准备，并请随手关闭家中水龙头等用水设施。如施工提前结束，将立即恢复供水。如有疑问，您也可拨打洛阳北控水务集团有限公司24小时服务热线：9610001。（洛报融媒记者 李雨璐）