去年洛阳市学校食堂建成“透明厨房”437家

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，去年全市建设百姓食堂”示范点113家，建成学校“透明厨房”437家。

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，去年全市建设百姓食堂”示范点113家，建成学校“透明厨房”437家。

全年办结食品药品案件1524起

2018年，我市突出抓好日常监管、专项整治、监督抽检、稽查办案、社会共治“五项重点”工作，下大力气解决好群众反映强烈的突出问题，充实基层执法人员，配备食品快检设备、执法记录仪等装备，实现了日常监管全覆盖。

同时，我市针对元旦、春节、春秋季学校食堂、牡丹文化节、中秋节、国庆节等重点时段，校园周边“五毛”食品、疫苗、保健食品、网络订餐等重点，开展专项整治，消除了一大批食品安全隐患。全年办结食品药品案件1524起，移送公安机关20起。

全市建成百姓食堂示范点113家

去年，全市建成百姓食堂示范点113家，这些百姓食堂出台了针对群众的优惠措施，倡导文明消费、理性消费，达到了“饮食有安全、乡风有改变、群众得实惠”的目标。在此基础上，我市全面推行农村集体聚餐申报备案指导制度，全市共登记农村厨师541人，形成了“事前有申报、过程有指导、事后可追溯”的保障机制。

全市学校食堂建成“透明厨房”437家

校园食品安全是食品安全工作的重中之重。去年，我市坚持日常监督与专项检查并重，全年紧盯不放松，把建设“透明厨房”作为加强学校食品安全管理的有效手段。

截至2018年12月底，全市学校食堂建成“透明厨房”437家，其中“互联网+”模式284家，可通过电脑或手机在“舌尖安全网”实时查看，就餐大厅显示屏展示114家，通过玻璃幕墙透明展示39家，使从业人员以规范的操作过程自觉接受社会监督，同时依靠社会监督力量促使操作过程更加规范。（洛报融媒记者 申利超 李三旺 实习生 徐明）