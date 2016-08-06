洛阳市24个城中村微型消防站全部建成

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，2018年，全市24个城中村微型消防站全部建成。

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，2018年，全市24个城中村微型消防站全部建成。

2018年年初，市政府将城中村微型消防站建设列入2018年重点民生实事。当年8月，全市24个城中村微型消防站全部建成。截至目前，全市1337家一、二级消防安全重点单位全部建成微型消防站并纳入市消防救援支队统一调度，在火灾扑救“灭早、灭小、灭初期”中发挥了一定作用。此外，我们还在全市14个全国重点镇建成一级乡镇政府专职消防队，4个省级重点镇建成二级乡镇政府专职消防队。

此外，根据规划，到2020年，我市将在全市乡镇中建设17个二级乡镇政府专职消防队和80个志愿消防队，努力构建城乡全覆盖的灭火救援力量体系，推进消防安全基本公共服务均等化。（洛报融媒记者 申利超 李三旺）