去年洛阳100个老旧小区多了500个“天眼”

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，去年我市100个老旧小区补充安装技防探头500个。

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，去年我市100个老旧小区补充安装技防探头500个。

去年3月，我市公安机关确定在涧西、西工、老城、瀍河、高新5个城市区的100个老旧小区增加技防探头500个，并明确了具体安装地点和部位。

与此同时，全市各基层公安机关结合辖区社会面治安防控工作，积极发动综治网格员、退伍军人、治安志愿者等组建义务治安巡防队伍，在每个社区建立完善小区群防群治队伍，努力实现治安巡防力量对街道、社区的全覆盖。在此基础上，还积极动员辖区群众共同参与群防群治，发动社区保安服务业从业人员积极参与矛盾化解、治安巡逻、防火巡查检查和初期火灾扑救、开展小区安全风险评估等工作。

截至去年11月底，市公安局全面完成了100个老旧小区500个技防探头安装任务。其中，高新区安装18个、瀍河区安装85个、涧西区安装110个、西工区安装65个、老城区安装222个。另外，通过深化“一村(格)一警”工作，在城市区每个社区建立了1支不少于5人的专兼职巡逻队，实现群防群治全覆盖。

下一步，市公安局将以完善小区技防为契机，充分发挥“雪亮工程”作用，借助小区新建改造，推进小区技防物防设施配套建设，形成社区治安全闭环，进一步震慑违法犯罪、挤压犯罪空间、降低发案率，使辖区群众的安全感、获得感、满意度进一步提升，为洛阳的平安作出新的贡献。（洛报融媒记者 申利超 李三旺 实习生 徐明）