洛阳市去年完成54座尾矿库治理 今年计划治理52座

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，我市去年完成54座尾矿库治理。 洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况公共安全专场新闻发布会上获悉，我市去年完成54座尾矿库治理。 我市按照“属地管理、一库一策、先急后缓、标本兼治、系统治理”的原则，合理确定治理顺序。按照计划，2018年实施尾矿库治理项目54个，其中“头顶库”37座，其他库17座。 2017年12月18日，市安委办印发通知，要求有关县按照计划安排，对2018年需完成整治的54座尾矿库(栾川40座、嵩县9座、汝阳县4座、新安县1座)制定计划。 据透露，我市已提前筹划安排2019年52座(栾川县31座，嵩县18座，汝阳县3座)尾矿库治理工作，督促栾川县、嵩县、汝阳县办理尾矿库治理前期手续，确保明年尾矿库治理工作按计划有序推进。（洛报融媒记者 申利超 李三旺 实习生 徐明）