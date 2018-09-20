洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况环境保护专场新闻发布会获悉，栾川等4县通过农村垃圾治理省级达标验收。
洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况环境保护专场新闻发布会获悉，栾川等4县通过农村垃圾治理省级达标验收。
按照“五有标准”，栾川、孟津、宜阳、新安4县共配备保洁员7448名，管理员445名，村庄保洁员配备占比达到2‰以上标准。配备垃圾收集桶(箱、池)70925个，村保洁车辆4198辆，大型垃圾运输车260辆，累计清理陈年垃圾19324吨，1096个村庄生活垃圾得到有效治理， “扫干净、转运走、处理好、保持住”的农村垃圾治理收运处置体系更加完善。（洛报融媒记者 李三旺 申利超）
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