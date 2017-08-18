去年洛阳7.05万贫困人口饮水安全巩固提升

洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况环境保护专场新闻发布会获悉，2018年，我市7.05万贫困人口饮水安全得到巩固提升。 洛报融媒记者从今天上午召开的2018年洛阳市重点民生实事完成情况环境保护专场新闻发布会获悉，2018年，我市7.05万贫困人口饮水安全得到巩固提升。 2018年农村饮水安全民生实事目标任务为解决全部深度贫困地区168个深度贫困村和2018年计划退出的4个贫困县37个贫困村，共205个村的饮水安全巩固提升问题。截至2018年11月底，全市共完成投资1.98亿元，205个村的饮水安全巩固提升工程全部完成，7.05万贫困人口从中受益。同时，全市水利部门切实加强农村饮水安全水质检测以及政策宣传，确保饮水安全各项工作取得实效，为我市脱贫攻坚战提供强有力的水利支撑。(洛报融媒记者 李三旺 申利超)