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读白居易《除夜》诗 说洛阳过年习俗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 09:54

　　白居易与洛阳缘深：他濯缨龙门涧，醉游到平泉，谈笑履道里，长眠于香山。他晚年居洛18年，写了很多诗，举目见诗苗，触笔有诗眼。

　　太和四年(公元830年)，白居易59岁，这是他以太子宾客身份定居东都的第二年。除夕夜，他在洛阳家中写下《除夜》诗：病眼少眠非守岁，老心多感又临春。火销灯尽天明后，便是平头六十人。诗的大意：除夕夜我睡不着，不是为守岁、熬年，而是另有原因：一是眼疾不舒服，二是人老了瞌睡少，三是今夜灯油燃尽后，我又老一岁，已成花甲之人。

　　除夕夜，白公说自己“非守岁”，恰说明大唐人民都“守岁”。大唐重视迎新年，朝廷给官员放假七天，《大唐新定吉凶书仪》中说：“元正日，右已上二大节准令休假七日，前三后四日。”意思是新春假期从除夕前两日开始，到正月初四结束，初五“公务员”就上班了。而不是如今的“初一到初七”。

　　唐时洛阳人迎新年，一样很热闹，燃放爆竹，祭祀先祖，洒扫庭院，停市休业，张灯结彩，这些活动，一样不少，只是那时不贴春联，家家贴换桃符，以祛邪秽，以求吉祥。

　　辞旧迎新，驱邪迎祥，这种心理，古今相同，现在，我重点谈谈春节对人心理的影响。

　　春节对人们心理影响巨大，分量最重，原因有三：

　　其一，春节是“过年”。一过年，一年四季中的春、夏、秋、冬就轮回一遍，进入下一个轮回了，这在重视农耕文明的古老中国，必然引起重视。而其他如元宵、清明等节日，再怎么“过节”，都在“此年中”，不能称“过年”，所以春节胜过任何节日。

　　其二，一旦过年，男女老少都实实在在添一岁，对人心理冲击较大。小孩子过年，添岁了，成长了，让人看着喜悦；老年人过年，齿老了，体衰了，让人不由惜叹。不同年龄阶段，过年感受不一，但受到的冲击力都很大。

　　其三，春节有美好意象，含起点，有期盼。春节与“立春”相携，大地回春，万物复苏，草木生发，有春牛下田、耕耘稼穑以图丰收的崭新意象；有辞旧迎新、抛却旧年烦恼、迎接新年好运的美好期盼。

　　春节对人的影响，直接促成过年民俗。比如，现在贴春联，内容多有“辞旧迎新”“纳福迎祥”“万象更新”之佳语。又比如，节前大扫除，最彻底，这是除旧迎新心理的体现。而细究过年民俗总量的分配，却是年前占的比例大，春节当日占得小。

　　比如一到“腊八”，俗语就提醒过年：“腊八，腊八，小孩要炮，姑娘要花。”“吃了腊八饭，就把年下办”——要过年，腊八是节点，从这天起，大人小孩开始有过年意识。歌谣“孩儿孩儿你别哭，过了腊八就杀猪；孩儿孩儿你别馋，过了腊八就是年”。

　　腊月二十三，俗称“小年”，自此日起过年进入倒计时，准备过节，节奏加快，“置办”两字，成为关键词。这个“置办”，含“到位”意。第一是“人到位”，此属“置”的范畴：旧时风俗，过“小年”这一天，在外打工的男主人必须回到家中祭灶，“二十三，祭灶官”，而洛阳风俗“女不祭灶”，也迫使男主人必须到位。

　　出外之人，何时返乡，也有规律：古代交通缓慢，若要腊月二十三赶到家，那必须腊月十五前后就启程，这些习俗延续下来，就变成今天的“春运”。“春运”运什么？运的是“回家人”！我查了如今“春运”的起始日，基本与古人返乡过年日吻合。

　　过年置办，排有日程:“二十三，祭灶官；二十四，扫房子；二十五，磨豆腐；二十六，去割肉；二十七，剃精细；二十八，剃憨瓜；二十九，装香炉；年三十，贴对子；大年初一，撅屁股作揖。”日程表中，日列一事，内含“催”字，其中最重要的一“催”，是催过年的资金到位。因为“磨豆腐”也好，“去割肉”也罢，皆属“办”的范畴，都需“钱到位”，所以旧时有年关“催账”“还账”习俗，春节前必须清账，不能拖到下一年，这是规矩。

　　准备早，准备细，便是“齐”。除夕下午，老街坊见了面，会问：“齐了？”回答：“齐了！”这表明物质(年货)准备到位，家人们也都聚齐，要高高兴兴、从从容容过年了。（孙钦良）
[ 责任编辑：席倩倩]
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