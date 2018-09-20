领略古人餐饮器具之美

民以食为天，中国饮食文化源远流长，春节，更是人们大快朵颐的重要节日。古人发明了很多不同类型的饮食器，或精美、或有趣、或实用。在我市的博物馆里，也有很多与“吃”有关的文物，咱一起来看看吧。

清代彩绘四层木质食盒

民国竹编食盒

清代彩漆人物木质食盒

民以食为天，中国饮食文化源远流长，春节，更是人们大快朵颐的重要节日。古人发明了很多不同类型的饮食器，或精美、或有趣、或实用。在我市的博物馆里，也有很多与“吃”有关的文物，咱一起来看看吧。

汉代绿釉烤炉

这只烤炉长20厘米，宽16.5厘米，高14厘米，长方形，底部有四只脚，两端有把手，与现代的烧烤炉外形差不多。有意思的是烤炉上架着两根“铁钎”，各穿了5只蝉，蝉眼、蝉翼虽经千年岁月腐蚀，仍清晰可辨。这件文物可以佐证汉代就流行烧烤，现收藏于老雒阳饮食文化博物馆。

清代彩绘四层木质食盒

食盒是古代盛装食物用的竹木结构器具，始于东汉，兴于唐宋，盛于明清。这个食盒长77厘米，高93厘米，宽33厘米，是清代文物，也是国家三级文物。这个抬式大食盒为琵琶提梁，四周用乳钉镶嵌，两面分别绘有六郎挂帅和富贵牡丹彩绘，做工非常精美，现藏于老雒阳饮食文化博物馆。

清代彩漆山水木质食盒

这个食盒直径50厘米，高62厘米，为手工木制圆形三层挑式食盒。竹制连体提梁，食盒上的彩漆山水、花鸟鱼虫写实传神。文物专家说，这个食盒是婚嫁贺寿的专用器，现藏于老雒阳饮食文化博物馆。

清代彩漆人物木质食盒

这个食盒长57厘米，宽36厘米，高62厘米，是国家三级文物。从外观看，食盒分为两层，彩绘三个孩童在游山玩水，表情传神生动，底座的花纹雕刻精美。这个老式挑式漆器食盒为官宦人家内院送餐、春游踏青时使用的盛器，现藏于老雒阳饮食文化博物馆。

民国竹编食盒

明代中期，竹编越来越精巧，还和漆器等工艺结合起来，创作了不少上档次的竹编器皿。其中，“褐漆竹编圆盒”是官宦人家使用的一种典型的竹编圆盒。这个食盒直径40厘米，高30厘米，整体镂空，形制别致，是典型的仿明代褐漆竹编圆盒，现藏于老雒阳饮食文化博物馆。

宴饮图

在中国古代，宴饮从来都不是简单的吃饭喝酒，而是维系情感、表达礼仪的一种重要方式。偃师市高龙镇辛村出土的新莽壁画墓中的宴饮图，就给我们展现了2000年前的贵族宴饮场面，从中能窥见古代的诸多礼仪。画面分上下两层，其中上层有四个人物，分着紫袍、红袍，两两对饮，像是在猜拳行令。下层右下角绘两个人物，一侍女为一席地而坐的老妪端奉耳杯；左边有三人，只见穿紫红色长裙的女主人呈醉酒态，衣带宽松，醉眼朦胧，左右摇摆，不能自持，两边的仆人急忙殷勤相扶，逼真有趣。

乐舞图

古人喜欢“以乐侑食”，宴饮壁画中出现歌舞表演场景不足为奇。画面正中为一男一女，翩翩起舞，六名乐伎分列左右两边。左下角的老者，正欣赏表演，一旁跪姿侍女恭敬地向老者递上耳杯；右下角的老者，箕踞在地上，右手高举像是正在为舞蹈者喝彩。

庖厨图

这幅庖厨图展现古人宴饮中的主要食材。画面正中为庖厨，戴冠挽袖端坐在案前，左手按物，右手执刀，正在切割食物，两侧放置着两叠盛器和5个托盘。他身后的墙上悬挂着鱼、鳖、牛羊腿一类的肉食，前方的两名侍者手持托盘，正把食物端向主人和宾客。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 段跃辉 徐肖亮 文/图）