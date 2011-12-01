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孟津：牛王村 业兴旺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 09:08

王保宗正在喂牛

　　近日，记者乘车沿着崭新的水泥路盘旋而下，来到孟津县白鹤镇牛王村，一间间红砖房在灌木林中渐次清晰。

　　“很难想象吧，两年前，这条进村的路上大多是碎石土渣。”来自孟津县工商质监局的驻村第一书记石凤涛打开话匣子，满是感慨。

　　牛王村，白鹤镇曾经唯一的深度贫困村，289户村民中，贫困户就占了约1/4。

　　交通不便、土地贫瘠，村民全靠丘陵山地的微薄产出聊以果腹。一方水土养活不了一方人，有能力的村民早已走出山沟、外出打工，留在村里的多为老弱妇幼，“住着破房子，手里没票子”。

　　然而，如今的牛王村，让记者感受到的是一股向上的冲劲。

　　在一方丘陵山地上，冒着寒风，贫困户王保宗正忙着清除地里的杂草残根。“去年种了3亩多花椒，今年准备再包1亩多地，多种点儿。”王保宗说着，眼中满是憧憬。

　　“老王一家，真不容易。”说起王保宗一家三口人曾经的艰难，石凤涛直摇头。

　　王保宗也曾绝望过——多年前，老伴儿从楼梯上跌落，因脑出血落下残疾，儿子先天智力障碍，不能干重活。照顾一家人的重担，压在年过六旬的王保宗一个人肩上，“靠领低保过日子”的想法不止一次出现在他的脑海中。

　　但如今，说起王保宗干事创业的精气神，村里人都竖起大拇指。

　　2017年，在到户增收扶贫项目补贴下，王保宗仅花了700块钱就牵回头小牛犊，在他的精心喂养下，牛犊如今成了大黄牛，还有了两个月“身孕”，年收益万把块不是问题；在石凤涛协调帮助下，王保宗申请到村道保洁员的公益岗位，每月再增收600块……

　　稳定脱贫，要“输血”变“造血”。去年10月，石凤涛经过多方考察，决定因地制宜引入适合丘陵山地的优质花椒品种，发展连片种植。

　　“花椒？俺家种的有。”一开始，王保宗不解。

　　“新品种味香、肉厚，比你种的老品种强多啦。”细数起“腾笼换鸟”的好处，石凤涛滔滔不绝，“老品种一斤最多卖4块，新品种最高卖到10块，折下来亩均收益五六千块，效益翻番！”

　　一番鼓劲，王保宗二话不说，在老花椒地里套种下新花椒苗，“等新花椒树挂果，就把老树砍掉”。仅去年一年，牛王村就新发展优良花椒种植380亩。

　　路通，方能兴业。时下，石凤涛又有了新谋划——出村道路修好了，接下来要再铺设8公里通组道路、4公里入户道路，同时打造村里首个智能化养猪场，结束村子无大型产业项目的历史……

　　2017年实现7户脱贫，2018年又有58户脱贫。两年间，牛王村贫困发生率大幅下降至1.3%，顺利实现整体脱贫摘帽。“兴业才能致富。今年再埋头好好干他一年，牛王村乡村振兴的好日子还在前头哩！”石凤涛语气铿锵，满怀信心。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 郑战波 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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