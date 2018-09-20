洛阳市农民工返乡创业新增2.4万余人

昨日，记者从市人社局了解到，2018年我市多措并举助力农民工返乡创业，全市农民工返乡创业新增24348人，带动就业90269人。

昨日，记者从市人社局了解到，2018年我市多措并举助力农民工返乡创业，全市农民工返乡创业新增24348人，带动就业90269人。

去年，我市持续完善支持农民工返乡创业的政策体系、服务体系和保障体系，全市农民工返乡创业工作呈现出良好的发展势头。嵩县车村镇龙王村特色旅游专业村等3个园区被认定为省级农民工返乡创业示范园区，洛阳市伊水湾农产品开发有限公司等11个项目被认定为省级农民工返乡创业示范项目。全市农民工返乡创业新增24348人，带动就业90269人；农民工返乡创业人数累计达87595人，累计带动就业38.7万人；新创办市场经营主体21763个，完成创业培训3424人、创业辅导8681人。

我市还强化财政资金支持，利用创贷资金，扩大覆盖面，鼓励企业规模化经营，设立创新奖励资金，用于示范项目和企业奖补。加大创业担保贷款发放力度，累计为返乡下乡创业人员发放创业担保贷款112.3亿元，直接扶持12.5万人创业就业，间接带动43.8万人就业。

此外，我市积极发挥培训作用，突出创业培训的针对性、差异性和实效性。充分发挥农民工返乡创业综合服务中心作用，为农民工返乡创业提供便利服务。推进县乡基层就业社会保障服务平台建设，各县(市)区建成公共就业信息发布平台1154个，实现了省、市、县、乡、村五级联网，网络互联互通，信息上下共享，为农民工返乡创业提供了有力保障。逐步推进县、乡(镇)两级农民工返乡创业综合服务中心建设，对农民工返乡创业实行“一站式”服务。（洛阳日报记者 潘立阁）