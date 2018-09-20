尚英照带队开展消防安全夜查行动

29日晚，市委常委、政法委书记尚英照带队开展消防安全夜查行动。

29日晚，市委常委、政法委书记尚英照带队开展消防安全夜查行动。

尚英照一行到我市部分商场、KTV、旅游景区等人员密集场所，重点检查场所是否存在违规超员经营、消防安全疏散通道是否畅通、消防设施配备是否齐全、消防控制室人员是否持证在岗、火灾自动报警系统是否正常运行等情况，详细了解消防安全防范、应急预案制订、员工培训等工作开展情况，并随机抽查有关人员应急处置能力、商场员工消防灭火技能等。

尚英照强调，春节临近，各级各部门、各有关场所要切实增强消防安全责任意识和忧患意识，进一步提高警惕，落实消防安全责任制度，提升应急处置能力，确保一旦发生突发情况能快速应对。要坚持从严管理，抓小、抓细、抓日常，及时查找排除消防安全隐患。要强化监督责任，加大节日期间对人员密集场所消防安全工作的督导检查力度，确保消除各类消防安全隐患，杜绝安全事故发生。(洛阳日报记者 魏巍 实习生 黄天露 通讯员 王倩)