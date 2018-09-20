男孩儿哭着找妈妈 洛阳机场工作人员热心帮忙

昨日，洛阳北郊机场工作人员告诉记者一件事儿：一个小男孩儿在停车场里哭着找妈妈，工作人员带着孩子寻找，最终在候机大厅找到其家人。

昨日，洛阳北郊机场工作人员告诉记者一件事儿：一个小男孩儿在停车场里哭着找妈妈，工作人员带着孩子寻找，最终在候机大厅找到其家人。

昨日11时许，洛阳北郊机场西侧的停车场内，来往车流中突然冒出一个4岁男孩儿的身影。男孩儿边跑边哭，嘴里还不断喊“妈妈”，这一幕惊煞不少过往汽车，机场工作人员发现后赶紧把孩子带离，而后帮着寻找家人。

机场工作人员说，孩子年纪较小，走失后有些受惊，说不清楚自己姓名，也说不清家人的电话。他们就带着男孩儿顺着停车场、办公区、候机大厅，挨个地方寻找。半个小时后，他们在一楼候机大厅找到了也在四处寻找孩子的家人，孩子母亲赵女士已泪流满面，一把抱住孩子，哽咽着说：“终于找到你了，吓死妈妈了。”

原来，昨日上午，赵女士带着孩子到机场接老公，下车后，给大女儿拉拉链、戴帽子的工夫，小儿子就不见了。

洛阳北郊机场工作人员提醒，春运期间，机场内客流量较大，来往人员一定要照看好身边的孩子。一旦出现孩子丢失的情况，请第一时间拨打110，并前往机场广播室及时播音寻人。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 郑泽宁）