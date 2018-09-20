公交优先亟须“智慧引领”（洛谭说事）

最近，我市召开座谈会听取基层代表对民生实事的意见和建议。其间，一名基层代表建议市区公交今年可在实现移动支付的基础上更进一步，希望能开发一款智慧交通APP，提供察看站点、到站距离等更多服务。这个建议，道出了不少市民的心声。

最近，我市召开座谈会听取基层代表对民生实事的意见和建议。其间，一名基层代表建议市区公交今年可在实现移动支付的基础上更进一步，希望能开发一款智慧交通APP，提供察看站点、到站距离等更多服务。这个建议，道出了不少市民的心声。

这些年，乘坐公交越来越方便，但也有一些需要改进的地方。比如，因不能用手机“扫一扫”付钱，有人出门前要专门准备零钱；因无法查询实时到站信息，有乘客在车站等候很久。从当前洛阳城市发展大背景看，交通建设全面开花，机动车数量连年攀升，有效提升公共交通分担率是治堵良策。

针对手机扫码支付问题，市公交集团2017年就曾表示当年年底有望实现扫码乘公交车，结果并未如愿。对此，相关负责人去年10月通过媒体解释称，他们本已于年初和腾讯签订投资协议，原计划年初开始建设，但因公交车现有收费系统是一个投资合作项目，涉及投资方、合作方等方面的问题没有解决，因此扫码支付系统未能落实。关于公交实时到站查询问题，据报道，该公司早在2015年便委托研发公司进行研发，遗憾的是未见推行。对此，公交公司的解释是“智慧公交建设投资成本较大，单靠市公交集团无力承担，受技术、资金等多方面制约，导致相关的项目无法实施”。

作为公共服务行业，公交部门有难处大家都理解，但推行扫码乘车等措施，实乃大势所趋、群众所需。这几年“互联网+”触及生活的方方面面，“全民扫码时代”加速驶来，从买个菜、出个摊到剃个头，“扫一扫”已成为大家的生活习惯。公共交通直接面对群众、服务群众，倘若跟不上大势，提供不了更便捷、精准、高效的服务和体验，乘客还必须在“扫码时代”与“硬币时代”之间来回切换，很可能削弱公交出行的吸引力，无助于提升公交出行的分担率。

公交优先亟须“智慧引领”。值得期待的是，这次我市征询基层代表建议意见时，市区公交实行移动支付已被列入民生实事。思维上变一变，工作上变一变，努力突破资金、技术等瓶颈，尽快跨入智能化、便利化的“电子时代”，公交服务才会跟上时代，也才会更合民意、更贴民心。（新闻观察员 洛谭）