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2019洛阳新春戏曲晚会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 08:59

　　昨晚，2019洛阳新春戏曲晚会在市会议中心举行。刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等市领导与社会各界群众一起观看演出，喜迎新春佳节。

　　“春风化雨40年，40年春秋凯歌旋……”19时40分许，在戏歌《颂歌四十年》昂扬向上、欢快优美的曲调中，晚会拉开帷幕。整台晚会涵盖了豫剧、曲剧、京剧、越调、河洛大鼓等曲种，节目异彩纷呈。豫剧《花木兰》《伐子都》《盘夫索夫》《北魏孝文帝》等选段，演员扮相俊美，表演功底扎实，唱腔优美甜润，让观众尽享豫剧艺术魅力。少儿戏曲表演《春蕾初放》，展现了在党和政府的关怀下，我市梨园薪火相传、新人辈出的喜人景象。河洛大鼓是流行于河洛大地的一个曲种，当晚的河洛大鼓表演唱《古今辉映洛阳花》展现了洛阳这座历史名城的厚重文化和日新月异的发展变化。戏曲小品《审戏》有说有唱、诙谐幽默，观众时而热情跟唱，时而捧腹大笑。越调《念奴娇·追思焦裕禄》、京剧《咏梅》等节目依次上演，将晚会一次次推向高潮。

　　2019洛阳新春戏曲晚会由市委宣传部、市文化广电和旅游局主办，市戏剧家协会、市艺术研究所承办。整场晚会以歌颂改革开放40周年、迎接中华人民共和国成立70周年为主题，通过传统、经典和富有洛阳元素的戏曲演出，全面展现了我市经济社会发展取得的巨大成绩，激励全市人民凝心聚力、真抓实干，扎扎实实把转型发展、高质量发展推向前进，在中原更加出彩中奋力谱写浓墨重彩的洛阳篇章。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：马佳佳]
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