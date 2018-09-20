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钱国玉带队赴栾川县开展走访慰问活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 08:59

　　1月28日至29日，省政协副主席钱国玉带队赴栾川县开展走访慰问活动。

　　在洛栾高速栾川站公安交通警察执法站，钱国玉亲切看望了正在执勤的公安民警，并详细了解节日执勤安排、装备配备等情况。他说，公安民警长期坚守一线，是群众生命财产的守护者，希望大家再接再厉，为群众创造更加优良的交通秩序和平安稳定的社会环境。钱国玉来到庙子镇杨树底村贫困户刘建青家中，向他们一家送上新春祝福。当得知刘建青依靠扶贫政策顺利脱贫时，钱国玉鼓励他继续靠自己的勤劳和奋斗，努力致富奔小康。在栾川县清尘市政环卫有限公司，钱国玉和环卫工人亲切交谈，向他们表达诚挚敬意和祝福，希望他们继续发扬无私奉献精神，进一步维护好城市环境。在陶湾镇协心村，钱国玉看望了驻村第一书记夏峰，认真询问该村的脱贫思路、帮扶规划及相关工作开展情况。钱国玉说，要时刻把群众的冷暖挂在心头，坚守工作岗位，及时解决群众反映的困难和问题，把党和政府的温暖传送到每家每户每个群众，进一步扛稳抓牢脱贫攻坚责任，带领群众脱贫致富。钱国玉还前往石庙镇卫生院、陶湾镇敬老院等处进行走访慰问。

　　市政协副主席张世敏、曾丹梅等一同慰问。(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：马佳佳]
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