男子到火车站接父亲 父亲没接到却因盗窃被抓了

昨日，伊滨派出所民警告诉记者一件事儿：29日，伊滨区一名男子下午出门到火车站接父亲，晚上与家人失联。民警在帮助该男子家人寻人时发现，原来该男子因偷手机被车站派出所民警抓获。

昨日，伊滨派出所民警告诉记者一件事儿：29日，伊滨区一名男子下午出门到火车站接父亲，晚上与家人失联。民警在帮助该男子家人寻人时发现，原来该男子因偷手机被车站派出所民警抓获。

30日凌晨，伊滨区寇店镇有人拨打110报警称，家里的年轻男子马某29日17时从家里开车去洛阳火车站接父亲，但马某的父亲23时许下车后，没有见到马某，家人也一直联系不上马某，担心马某在外出了事。

接到报警后，伊滨派出所民警立即帮助报警人寻找马某。民警调查发现，马某的车于29日19时许曾在纱厂路附近出现过，于是联系车站派出所民警希望协助调查。

“不用找了，人被我们抓获了。”车站派出所的回复，让大家很意外。

原来，29日21时许，马某来到洛阳火车站附近的一家小饭店吃饭。他看到店主的手机放在吧台充电，萌生了将手机偷走的想法。趁着店主不注意，马某拔下手机就往店外跑。店主很快发现了手机被盗，随即追了出去。这时，在附近的车站派出所民警也发现了在路上追逐的两个人。民警一路追赶，在一个死胡同内将马某抓获。

因盗窃手机，马某被车站派出所处以行政拘留15日的处罚。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 王培清 张波）