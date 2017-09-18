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缩短城乡距离，洛阳2654个行政村通客车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 08:59

　　昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，新建、改建农村公路，“四好农村路”建设等重点民生实事全部完成。

　　●村村通客车实现班线化运营

　　2018年，我市村村通客车工程在全省率先全面取消预约班，实现班线化运营。

　　发布会现场，相关负责人介绍，在充分考虑营运线路、财政补贴、客流分布、村庄布局等因素的基础上，我市按照全面覆盖、因地制宜、因村施策的原则，采取冷热线路搭配、区域化经营、线路延伸、乡镇直达等模式，统筹城乡、乡村线路，保证人口多的行政村至少每天上午、下午各开通一班客车，地处偏远、人口稀少的行政村开通隔日班班车。

　　目前，除城市区外，全市各县(市)的2654个行政村，已全部开通城乡公交、农村客运日班或隔日班班车。

　　●29条100米以上的隧道加装照明设施

　　去年，我市聚焦贫困地区，加快硬化路建设，确保把农村公路建好、管好、护好、运营好。

　　市交通运输局相关负责人介绍，2018年，我市完成新建、改建农村公路道路979公里，超额完成民生实事规定的200公里目标任务；新建、改建农村公路桥梁1013延米，完成既定任务的101%。

　　同时，全市29条100米以上的隧道均已加装照明设施，为群众出行提供更大安全和便利。

　　●新安县获评国家级“四好农村路”示范县

　　2018年，我市“四好农村路”建设在全省甚至全国继续领先。2018年9月，我市印发了《洛阳市加快推进“四好农村路”建设实施方案》，明确了争创全国“四好农村路”建设先进市的总目标。

　　截至目前，新安县获评国家级“四好农村路”示范县，孟津县、汝阳县获评省级“四好农村路”示范县。

　　●158辆新能源公交车服务组团公交

　　2018年，在大家经常乘坐的公交车中，多了不少“新面孔”。

　　我市投入1.97亿元购置10.5米系列纯电动公交车200辆，全部用于城市公共交通事业发展。同时，我市新投用158辆新能源公交车，服务组团公交，超额完成既定目标任务。

　　2019年，我市将继续提升全市公共交通领域新能源汽车覆盖率，合理规划充电桩布局，优化公交运营线路，实现市区公交移动支付，为市民提供更加安全舒适、方便快捷、节能环保的出行服务。（洛阳日报记者 智慧 李东慧 实习生 关勇）
[ 责任编辑：马佳佳]
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